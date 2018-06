Alžírsko vyvezlo migranty do pouště. Zmizeli beze stopy

Severoafrická země poslala v uplynulém roce tisíce migrantů na Saharu, kde je nechala bez jídla a vody napospas žhnoucímu slunci. Někteří běženci zemřeli, mezi nimi děti.

Uprostřed saharské pouště dosahuje teplota 48 stupňů Celsia. Alžírská vláda sem v průběhu minulých čtrnácti měsíců přesto neváhala odvézt 13 tisíc migrantů ze subsaharské Afriky, kteří nelegálně překročili jižní hranici země.

Uprchlíci přicházející z Nigeru, Mali, Kamerunu či Nigérie jsou posíláni zpět do svých domovských států bez jakékoliv pomoci. Často je jim vyhrožováno smrtí.

Putování k bodu nula

Reportérům agentury AP některé z vyhoštěných osob sdělily, že je v Alžírsku shromažďovali po stovkách. Naložili je do nákladních vozů a po několikahodinové jízdě k tzv. bodu nula je vysadili v poušti s tím, že dál už musejí pěšky.

Pouť do nejbližšího města Agadez, vzdáleného 400 kilometrů, však mnozí z těch, koho v poušti zanechaly alžírské úřady či převaděči, nemají šanci přežít.

Cestou do Nigeru, kam je většina z nich posílána, procházejí uprchlíci přes opuštěnou „zemi nikoho“. Než se dostanou k pohraniční vesnici Assamakka, nebo než je najdou pracovníci OSN, jsou odsouzeni k mnohadennímu bloudění. Leckdo se ztratí a nakonec i zahyne. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) uvádí, že na každého mrtvého migranta ve Středozemním moři připadají dva zmizelí běženci na Sahaře. Od roku 2014 zde takto zřejmě zemřelo až 30 tisíc lidí.

Alžírsko se hájí tím, že deportace jsou nezbytnou prevencí. Mluvčí Evropské unie oznámil, že Brusel o počínání Alžírska ví.

Dodal, že svrchované státy mají možnost migranty vyhostit, pokud se tak děje v souladu s mezinárodním právem. Na rozdíl od Nigeru nepobírá Alžírsko příspěvky EU na pomoc s migrační krizí. Mezi lety 2014 a 2017 však od EU získalo podporu ve výši 111,3 milionu dolarů.

Bez peněz a telefonu

„Byla jsem těhotná, o dítě jsem přišla,“ tvrdí Janet Kamarová z Libérie, jež patří k více než dvaceti běžencům zpovídaným agenturou AP. „Nebyla jsem jediná,“ dodává. „V poušti potratila ještě jiná, asi dvacetiletá žena.“

Kamarová rovněž potvrdila, že ponechání migrantů napospas horkému slunci má v mnoha případech za následek rychlou smrt. „Ženy i muži leželi mrtví na zemi,“ vyprávěla. „Po dalších se v poušti slehla zem.“

Video pořízené jedním z migrantů

Osmnáctiletý Aliou Kande ze Senegalu pracovníkům AP svěřil: „Někteří to neunesli. Sedli si na zem a my jsme je tam nechali.“ On sám šel Saharou 11 hodin. „Nedali nám telefon ani peníze,“ říká o těch, kteří ho v poušti vysadili. Dva z migrantů dosvědčili, že na ně bezpečnostní síly střílely.

Počty deportovaných migrantů Alžírsko nezveřejňuje. Agentura AP se opírá o odhady IOM a sdělení přeživších. Podobné výpovědi přinesla v květnu reportáž britské stanice BBC.