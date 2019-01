Agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) ve středu zatkli jednadvacetiletého Hashera Jallala Taleba, který měl detailně promyšlený plán útoku na Bílý dům. Muž byl zadržen poté, co prodal své auto a nakoupil za ně zbraně a výbušniny. Informovala o tom agentura AP.

Taleb pochází z města Cumming ve státě Georgia. FBI na něj dostala tip loni v březnu s upozorněním, že se mladík radikalizoval, změnil si jméno a chystá se vyrazit do zahraničí, aby se přidal k takzvanému Islámskému státu (IS). Jelikož ale nevlastnil pas, z cesty do zahraničí nakonec sešlo.

Během následujících měsíců se Taleb opakovaně sešel s tajným agentem FBI, který se vydával za sympatizanta s Islámským státem (IS). Tomu se mimo jiné svěřil i s tím, že by chtěl provést teroristický útok na Bílý dům a očekává, že při něm zahyne „mučednickou“ smrtí. Jeho cílem bylo zabít co nejvíce lidí.

O zbraně požádal agenta FBI

„Nikdy jsem nevystřelil ze zbraně, ale myslím si, že to není složité. Podíval jsem se také na několik instruktážních videí, jak odpálit granát,“ sdělil Taleb překvapenému agentovi, kterého následně požádal, zda by mu neobstaral zbraně a výbušniny.

Na Bílý dům plánoval Taleb zaútočit již tento týden, a to ze zadní příjezdové cesty. Cestu přímo do budovy si chtěl zajistit prostřednictvím protitankové střely. Na jedné ze schůzek dokonce agentovi ukázal náčrt přízemí v západním křídle Bílého domu a prozradil mu detaily připravovaného útoku.

Taleb byl zatčen ve středu na parkovišti ve městě Buford, kam přijel proto, aby vyměnil auto za poloautomatické pušky, trojici výbušných zařízení a protitankovou střelu. Z předpokládaných obchodníků se zbraněmi se ale vyklubali agenti FBI.

Mladík byl následně obviněn z pokusu o poškození či zničení budovy v majetku Spojených států, upozornila agentura AP. Soud se jeho případem bude zabývat 24. ledna.