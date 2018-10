Američan plánoval útok na volby. Policie zajistila devadesátikilovou bombu

Podle americké prokuratury chtěl šestapadesátiletý muž, který pochází ze státu New York, svým činem upozornit na takzvaný sortiton (losování). Jedná se o politický systém, v jehož rámci nejsou veřejní činitelé vybíráni volbami, ale náhodně – losem.

„Pokud by uspěl, zabil by nevinné kolemjdoucí a způsobil nevyčíslitelnou škodu. Naštěstí se nám podařilo jeho plán zhatit,“ citoval zpravodajský web BBC Williama Sweeneyho z Federálního úřadu pro vyšetřování.

