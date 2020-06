"Dnes jsme se setkali ve vazební věznici. Po debatě jsme se rozhodli nepodat odvolání proti rozsudku, protože stejně nevěří v ruské soudnictví. Doufá, že v nejbližší době bude vyměněn za Rusy odsouzené ve Spojených státech," řekl advokát.

Moskevský městský soud 15. června uznal Whelana vinným ze špionáže a potrestal jej 16 lety v nápravném zařízení s přísným režimem. Rozsudek podle advokáta vstoupí v platnost 26. června.

Moskva a Washington podle Interfaxu jednají o možnosti vyměnit Whelana hned za dva Rusy, za obchodníka se zbraněmi Viktora Buta a pilota Konstantina Jarošenenka.

But byl odsouzen v USA v listopadu 2011 k 25 letům za mřížemi za spiknutí s cílem prodat kolumbijské povstalecké skupině FARC velkou zásilku zbraní. O dva měsíce dříve si Jarošenko vyslechl rozsudek, kterým byl poslán do vězení na 20 let kvůli pašování velké zásilky kokainu.

Zatčen v moskevském hotelu

But byl původně zadržen na žádost USA v Thajsku a Jarošenko v Libérii; Rusko marně protestovalo proti vydání svých občanů do Spojených států.

Někdejší příslušník americké námořní pěchoty Whelan byl zatčen v moskevském hotelu v prosinci 2018, údajně při přebírání špionážních materiálů. Američan se ale podle obhajoby domníval, že USB flash disk, který přebíral v hotelovém pokoji, obsahuje snímky z dovolené v Rusku. Jednalo se prý o past.

Whelanův případ, podobně jako záležitost amerického investora Michaela Calveyho, který čelí v Rusku obvinění ze zpronevěry, zatěžuje beztak komplikované vztahy mezi Moskvou a Washingtonem. Američtí diplomaté Whelanovu kauzu označili za "významnou překážku" pro zlepšení vztahů.

Kromě amerického má Whelan také britské, irské a kanadské občanství.