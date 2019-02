Policie musela po příjezdu na místo zařízení o rozloze 2700 metrů čtverečných prohledat. Pátrání trvalo zhruba hodinu a půl a během přestřelky bylo šest policistů poraněno, nejsou však v ohrožení života. Útočník byl v boji zabit. „Vyšetřovatelé u něj nalezli pistoli značky Smith & Wesson,“ uvedla Ziman.

BREAKING: Five victims killed in shooting in Aurora, Illinois, police chief says. https://t.co/ELgPBAQOkg pic.twitter.com/uxmcErVgz0

„Ostatní policisté na místě činu objevili pět obětí střelby,“ potvrdila policejní šéfka. „V tuto chvíli můžeme potvrdit, že pět z nich zemřelo.“ Totožnost mrtvých však zatím není známa.

Pracovnice nedaleké restaurace Diana Muniz reportérům NBC Chicago sdělila, že jeden ze zákazníků slyšel několik výstřelů. „Řekl nám, že slyšel nejprve jeden výstřel. Potom následovaly další,“ popsala žena.

Společnost Henry Pratt je velkým výrobcem ventilů a dalšího průmyslového vybavení a patří do portfolia koncernu Mueller Water Product z Atlanty. V továrně v Auroře pracuje podle policie zhruba 200 zaměstnanců.

„Naše firma je šokovaná a hluboce nešťastná z příšerné tragédie, ke které dnes došlo v naší továrně Henry Pratt v Auroře v Illinois,“ uvedla společnost Mueller Water Product v prohlášení. „Naše srdce jsou v těchto těžkých chvílích s obětmi a jejich milovanými, zasahujícími policisty, obyvateli Aurory a celou rodinou Mueller.

Great job by law enforcement in Aurora, Illinois. Heartfelt condolences to all of the victims and their families. America is with you!