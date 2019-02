Muž, jehož identitu úřady nezveřejnily, si byl v pondělí zaběhat v přírodním parku na úpatí hory Horsetooth (Koňský zub), který je součástí Skalistých hor a leží asi sto kilometrů severně od Denveru. O chvíli později uslyšel podezřelý zvuk. Když se otočil, spatřil pumu, která na něj okamžitě zaútočila.

Šelma muže pokousala a podrápala na obličeji i rukou, ten se však jejímu útoku ubránil a následně ji holými rukama uškrtil. Podle místních úřadů sice muž utrpěl vážná zranění se kterými musel být hospitalizován v nemocnici, není však v ohrožení života.

„Běžec udělal všechno proto, aby si zachránil vlastní život,“ uvedl Mark Leslie ze správy přírodních parků a rezervací amerického státu Colorado. „V případě, že vás napadne puma, musíte s ní bojovat. Přesně jako to udělal tento pán,“ dodal Leslie.

Pumu, která na běžce zaútočila, označila správa parku za „nedospělou“. Pravděpodobně šlo o mladého samce, který ještě nedovršil jeden rok věku a vážil méně než 100 liber (přibližně 36 kilogramů). Jeho přesná váha však není známá, protože mršinu částečně sežrala jiná zvířata.

A reminder that living in Colorado means living among our wildlife. Our website has several great resources, including brochures about how to live and recreate with a variety of species. See our Living with Lions brochure for more information: https://t.co/9t0vPivxdz pic.twitter.com/NvoP9C3pUE