Dobrá zpráva pro Kurdy. Američané nechají v Sýrii čtyři stovky vojáků

Zdá se to jako symbolický krok, ale pro další vývoj války v Sýrii to může být zásadní. Spojené státy přehodnotily rozhodnutí Donalda Trumpa. Ten nařídil stažení amerických vojáků ze Sýrie poté, co byl podle jeho prohlášení islámský stát poražen.

„Malá skupina mírových sil v počtu dvou set zůstane v Sýrii po určitou dobu,“ uvedla nejprve mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Později však agentura Reuters oznámila, že USA ponechají v zemi dvojnásobek tohoto počtu vojáků. Kurdové chtějí, aby spojenci v Sýrii zůstali. Požadují přítomnost až 1500 vojáků Přečíst článek › Tento krok má pro další vývoj velký význam. Podle agentury Reuters by totiž mohl umožnit evropským spojencům USA, aby vyčlenili stovky svých vojáků na vytvoření a kontrolu bezpečnostních zón na severovýchodě Sýrie. „Je to jasný signál spojencům a členům koalice, že tam do určité míry zůstaneme,“ řekl Reuters nejmenovaný americký činitel. „Toto rozhodnutí by mohlo přesvědčit některé evropské země, zejména naše partnery z mezinárodní koalice proti terorismu, aby své jednotky ponechaly v regionu,“ uvedl podle Reuters zástupce kurdsko-arabské koalice v Sýrii Abdal Karím Umar. Turecká hrozba Kurdové a jejich arabští spojenci mají dlouhodobě podporu Británie, Francie a dalších evropských zemí. Nesli hlavní tíhu bojů s Islámským státem, který hájí už jen poslední enklávu u iráckých hranic. Kurdové, již nyní ovládají sever Sýrie, ale čelí tlaku Ankary, která chce jejich enklávu oddělit od kurdských území na jihu Turecka. Ozbrojenci dobyli poslední baštu Islámského státu v Sýrii, tvrdí organizace Přečíst článek ›

Autor: Luboš Palata, Redakce