Američané provedli pozorovací let nad Ukrajinou. Chystají vyslání válečné lodě

Americký pozorovací letoun US Air Force OC-135 provedl ve čtvrtek mimořádný pozorovací let nad Ukrajinou. Stalo se tak kvůli eskalujícímu napětí mezi Ruskem a Ukrajinou po incidentu v Kerčském průlivu. Washington rovněž připravuje vyslání své válečné lodě do Černého moře. Informovala o tom americká zpravodajská televize CNN.

Smlouva o otevřeném nebi dává každému ze 34 signatářů právo shromažďovat informace o vojenských silách a činnostech jiných států. Mimořádný let pak umožňuje zemím provádět toto monitorování na dvoustranném základě, v tomto případě se souhlasem pouze Ukrajiny a USA. Normální let by jinak muselo schválit i Rusko, které je rovněž signatářem smlouvy. ČTĚTE TAKÉ: Rusko částečně odblokovalo přístup ukrajinských lodí do Kerčského průlivu „Načasování tohoto letu má potvrdit závazek USA vůči Ukrajině a dalším partnerům,“ uvedl mluvčí Pentagonu Eric Pahon. „Nevyprovokovaný ruský útok na ukrajinská námořní plavidla v Černém moři poblíž Kerčského průliv je nebezpečnou eskalací jeho stále provokativnější a ohrožující činnosti,“ dodal. Poslední takový „mimořádný“ pozorovací let se podle Pahona uskutečnil v roce 2014 jako součást reakce na ruskou vojenskou intervenci na Krymu. Pentagon uvedl, že o let požádalo Velení kontroly zbraní ukrajinského generálního štábu. Na palubě letadla byli pozorovatelé z USA, Kanady, Německa, Francie, Velké Británie, Rumunska a Ukrajiny. ČTĚTE TAKÉ: Vojákům zadrženým u Krymu hrozí šest let vězení. Ukrajina posílí obranu Pozorovací let byl poslední v řadě vojenských akcí, které mají donutit Rusko ke stažení a uvolnit zvýšené napětí v regionu. To vzrostlo na konci listopadu, když plavidla ruské pohraniční stráže zadržela tři ukrajinské lodě včetně jejich posádek v Kerčském průlivu, který odděluje ruskou pevninu od poloostrova Krym. Do Černého moře zřejmě zamíří válečná loď Ve středu se americký raketový torpédoborec USS McCampbell pohyboval v Japonském moři v blízkosti sporných vod při akci, která měla zpochybnit zdejší ruské teritoriální nároky. Ve stejný přinesla CNN zprávu, že Spojené státy zahájily nezbytné přípravy na vyslání válečné lodě do Černého moře. ČTĚTE TAKÉ: Ukrajina čelí ruské hrozbě. Posiluje obranu přístavů a elektráren Americká armáda požádala ministerstvo zahraničí, aby oznámilo Turecku své možné plány na plavbu válečné lodi do Černého moře, informovala ve středu televizi CNN. Mluvčí ministerstva zahraničí CNN řekl, že „Spojené státy provádějí své činnosti v souladu s podmínkami Konvence z Montreux. Nebudeme nicméně komentovat povahu naší diplomatické korespondence s vládou Turecka“. ČTĚTE TAKÉ: Trump zrušil schůzku s Putinem. Kvůli ruské agresi v Azovském moři Konvence z Montreux je mezinárodní dohoda uzavřená v roce 1936, která upravuje režim proplouvání válečných lodí úžinami Bospor a Dardanely. Podle pravidel smlouvy mají země, které neleží na pobřeží Černého moře, povinnost informovat Turecko o svých záměrech nejméně 15 dní předem. Podle dalších dvou amerických představitelů, které citovala CNN, by mělo toto oznámení poskytnout námořnictvu možnost přesunu válečné lodě do oblasti. „Naše americká 6. flotila je vždy připravena reagovat tam, kde je třeba,“ uvedl mluvčí flotily komandér Kyle Raines. Moskva obviňuje Kyjev z příprav ofenzivy Ruské ministerstvo zahraničních věcí přitom ve středu uvedlo, že ukrajinská vláda podnikla „aktivní přípravu“ na vojenskou ofenzívu na východní Ukrajině. Nedávné vyhlášení stanného práva ve vybraných regionech pak měla použít jako záminku. V pohotovosti jsou přitom i ruské síly. Ruské ministerstvo obrany ve středu oznámilo, že jeho jednotky na východním Krymu, který Rusko anektovalo v roce 2014, provedly cvičení s protivzdušnými raketovými systémy Pantsir. ČTĚTE TAKÉ: Porošenko žádá NATO o pomoc: Putin nechce nic jiného, než okupovat Azovské moře

Autor: Pavel Škopek