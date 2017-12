Američané se bouří proti nové daňové reformě. Trumpovi poslali kupu hnoje

Podle agentury Reuters se k balíčku přihlásil losangeleský psycholog Robert Strong. Ten následně uvedl, že koňský hnůj politikům poslal proto, aby vyjádřil svůj nesouhlas s daňovou reformou. „Můj protest měl mít vtipný náboj,“ citovala Stronga agentura.

Zásilku objevil u Munchinova domu jeho soused. Když si ale všiml dopisu, v němž stálo, že „se jedná o dárek pro Munchina a Trumpa za zavedení daňové reformy“, zpanikařil a na místo přivolal policii. Zásilku proto nejprve prověřili rentgenem pyrotechnici, žádné bezpečnostní riziko však neobjevili. Bílý dům se k události odmítá vyjádřit.

'Secret Santa' who gifted horse manure to #Mnuchin likens himself to Jesus https://t.co/3jUvm5IyoU pic.twitter.com/kJ2WvwE8MW