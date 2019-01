„Mohu potvrdit stahování vybavení ze Sýrie. Z bezpečnostních důvodů ale teď neposkytnu další informace,“ potvrdil v noci na dnešek agentuře AFP nejmenovaný americký činitel. Neuvedl, jaký přesně materiál začaly USA stahovat, ani jak a odkud se vybavení odváží.

Podle CNN se ale očekává, že stahování začne na severu země. Tam pomáhaly USA bojovat proti členům teroristické organizace Islámský stát (IS), který byl podle Trumpa v Sýrii už poražen.

