Nálety byly provedeny v několika vlnách. V sobotu se Američanům podařilo zabít 34 militantů, v neděli pak dalších osmadvacet.

„Všech šest vzdušných náletů bylo provedeno v úzké spolupráci s federální somálskou vládou a byly zaměřeny na známé tábory Aš-Šabábu,“ píše se ve zprávě vydané americkým vojenským velitelstvím v Africe (AFRICOM).

Cílem útoků bylo „zabránit teroristům ve využití odlehlých oblastí coby bezpečných útočišť k plánování, řízení, inspirování a verbování pro příští útoky.“

Al-Shabaab Forces Degraded by U.S., Federal Government of Somalia - https://t.co/f3XjSWzsAF pic.twitter.com/zQvfPJxgJH