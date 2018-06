Američané volí kongresmany. V Novém Mexiku vyhrála primárky poprvé Indiánka

Americké primárky kongresových voleb v Novém Mexiku vyhrála Deb Haalandová, bývalá vůdkyně Demokratické strany a současně příslušnice kmene Laguna Puebla – federálně uznaného kmene původních obyvatel středozápadního Nového Mexika. Má tak šanci stát se první Indiánkou, jež usedne v americkém Kongresu.

Deb HaalandováFoto: ČTK/AP/Juan Labreche

Deb Haalandová chce v Kongresu vystřídat Republikánku Michelle Lujan Grishamovou, která opouští své místo v zákonodárném sboru, aby kandidovala na guvernérku. V prvním volebním klání překonala Haalandová bývalého státního návladního Damona Martineze a aktivistku a bývalou profesorku práv Antoinette Sedillo Lopezovou. Ve finále boje o kongresové křeslo se utká s Republikánkou Janice Arnold-Jonesovou. Informuje o tom CNN.

"Dnes večer se Nové Mexiko zapsalo do historie," uvedla Haalandová ve svém úterním projevu po úspěchu v primárkách a označila tento den za "vítězství pro pracující lidi, vítězství pro ženy a pro každého, kdo byl okraden miliardářskou třídou".

Do svého vzkazu zahrnula i Bílý dům: "Donald Trump a miliardářská třída by měli toto vítězství považovat za výstražný výstřel: modrá vlna přichází," prohlásila Haalandová. V Novém Mexiku existuje v současnosti 23 původních indiánských kmenů a původní obyvatelé amerického kontinentu zde tvoří o něco více než 10 procent populace.

Podle agentury AFP odevzdali voliči během úterý své hlasovací lístky v osmi amerických státech. Největší pozornost vyvolávají volby v Kalifornii coby nejlidnatějším americkém státě, jejichž výsledky by mohly v Kongresu zahýbat s rovnováhou sil. Demokraté si zde proto chtějí zajistit vítězství v těch volebních okrscích, které v roce 2016 hlasovaly pro Hillary Clintonovou. Ale vzhledem k neobvyklému volebnímu systému, podle nějž do druhého kola postupují dva nejpreferovanější kandidáti bez ohledu na stranickou příslušnost, se Demokraté obávají, že by do finále mohli jít v řadě okrsků pouze Republikáni.

"O Kongres se uchází tolik nadšených Demokratů, že to ve výsledku může rozmělnit jejich síly a skončí s tím, že postoupí republikánští kandidáti," uvedla pro AF Elaine Kamarcková z neziskové organizace Brookings Institution, zaměřené na hloubkové výzkumy veřejného mínění.

Kalifornské volby si proto získaly velkou celostátní pozornost. Pozorovatelé upozorňují i na to, že ačkoli byla tato oblast vždy pevnou baštou Demokratů, není jisté, kolik lidí přijde volbám. Podle členů volebních komisí může sčítání hlasů trvat několik dnů nebo i týdnů, protože hodně z 19,4 milionu registrovaných voličů posílá své hlasy poštou.