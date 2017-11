Útok na Manhattanu: Saipov Halloween zvolil záměrně, policie má druhého muže

Američtí vyšetřovatelé oznámili, že našli druhého Uzbeka, kterého hledali v souvislosti s teroristickým útokem na Manhattanu. Při něm devětadvacetiletý Sayfullo Saipov zabil autem osm lidí. Saipov, otec tří dětí, začal vypovídat.

Útočník na Manhattanu najel na cyklostezce do lidíFoto: ČTK/AP/Bebeto Matthews

"Druhou osobu, o jejímž pátrání se objevila informace, už nehledáme. Našli jsme ji a při tom zatím zůstanu," uvedl bez bližších podrobností William Sweeney, zástupce ředitele FBI v New Yorku. Informuje o tom BBC.

Podle listu The New York Times je tímto druhým mužem dvaatřicetiletý Mukhammadzoir Kadirov z New Jersey. Zatím však není zcela zřejmé, proč jej chce FBI v souvislosti s útokem vyslechnout. Vyšetřovatelé také stále prověřují, zda měl Saipov nějaké přímé spojení s Islámským státem.

Uzbecký přistěhovalec Sayfullo Saipov byl mezitím obviněn, že způsobil smrt nejméně osmi lidí v New Yorku tím, že je srazil malým nákladním autem, a že poskytoval materiální podporu a zdroje Islámskému státu. Podle americké prokuratury se vzdal práva mlčet a ochotně vypovídá.

Saipov spáchal útok v úterý odpoledne, kdy na Dolním Manhattanu vjel s bílým pick-upem úmyslně na cyklostezku a začal srážet cyklisty i lidi. Na místě zahynulo šest lidí, dva další zemřeli později v nemocnici. Tucet dalších lidí bylo zraněno, devět z nich zůsává nadále v nemocniční péči. Sám Saipov byl postřelen policií do břicha a zatčen.

Halloween zvolil kvůli množství lidí

Vyšetřovatelům se Saipov podle BBC přiznal, že útok naplánoval před dvěma měsíci a že si k němu záměrně vybral Halloween, kdy jsou ulice přeplněné lidmi. Zhruba týden před útokem absolvoval zkušební jízdu s nákladním vozem, který si k útoku pronajal od firmy Home Depot.

Uvedl také, že původně chtěl, aby byly na nákladním voze použitém k útoku vidět vlajky Islámského státu, ale pak se rozhodl, že na sebe nebude poutat pozornost.

V jeho telefonu našli vyšetřovatelé FBI 90 videí, mezi nimiž jsou i videa ozbrojenců Islámského státu zabíjejících zajatce a návody na vytvoření výbušného zařízení. V telefonu bylo uloženo také 3800 fotografií, včetně snímků vůdce Islámského státu Abú Bakr al-Bagdádího. Saipov přiznal, že ho k útoku nejvíc inspirovalo video, v němž se al-Bagdádí "dotazoval, co muslimové ve Spojených státech a jinde dělají, aby odpověděli na zabíjení muslimů v Iráku".

Podle zástupce komisaře Johna Millera to vypadá, že Saipov následoval téměž do puntíku pokyny, které Islámský stát zveřejnil prostřednictvím svých sociálních médií a v nichž nabádal své následovníky, jak takový útok provést.

Saipov se přistěhoval do Ameriky z Uzbekistánu v roce 2010, v zemi žil legálně. Je ženatý a má tři děti. Nejdřív žil v Tampě na Floridě, pak se s rodinou přestěhoval do Patersonu v New Jersey. Jeho ženu FBI vyslechla, ale z ničeho neobvinila, podle vyšetřovatelů manželka spolupracuje. Uber potvrdil, že pro ně Saipov pracoval jako řidič.

CBS News citovala zpravodajský zdroj, podle nějž byl Saipov znám americkým úřadům už od roku 2015, kdy se jeho jméno objevilo v souvislosti s protiteroristickým vyšetřováním FBI. Podle zdroje byl Saipov v kontaktu s lidmi, považovanými za radikalizované extrémisty, z nichž aspoň jeden byl Uzbek. Saipov se údajně objevil na jeho svatbě, která proběhla na Floridě. Nebyl ale hlavním cílem vyšetřování a není zřejmé, zda jej tehdy FBI vyslechla. Jisté není ani to, zda stále vyšetřuje Uzbeka, na jehož svatbě se ukázal.

Politici reagují

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že podniká kroky k okamžitému ukončení loterie o zelenou kartu, což je imigrační program, na jehož základě se Saipov dostal do země. Napadl také americký soudní systém a řekl, že zvažuje poslat podezřelého do amerického vojenského vězení v zátoce Guantánamo na Kubě.

"Musíme přijmout tresty, které jsou daleko rychlejší a větší než tresty, jaká tato zvířata dostávají dnes," uvedl Trump.

Jeho administrativa nevyloučila, že nevylučuje přidání Uzbekistánu na seznam zemí, do nichž navrhuje zákaz cestování.

Uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev Trumpovi sdělil, že jeho země je připravena "nasadit všechny síly a zdroje", aby pomohla s vyšetřováním útoku. Uzbecké úřady ale zatím nepotvrdily totožnost ani státní příslušnost útočníka.

Starosta New Yorku Bill de Blasio a newyorský guvernér Andrew Cuomo ocenili odolnost Newyorčanů a vyzvali lidi, aby "nepolitizovali" tuto tragédii, která stála osm lidských životů. Navrhli také zpřísnit zákony o kontrole zbraní, které by zajistily, aby se vysoce účinné zbraně nedostaly do rukou teroristů.

New York zvýšil přítomnost policistů v klíčových dopravních centrech a posílil i policejní síly, které budou dohlížet na průběh tradičního New York Marathonu, který je největším maratonem na světě a jehož další ročník se koná tuto neděli 5. listopadu.

Příběhy obětí

Útok na Manhattanu se stal nejvražednějším teroristickým aktem spáchaným na území New Yorku od 11. září 2001, kdy po nárazu dvou unesených letadel do dvou věží Světového obchodního centra zahynuly bezmála tři tisíce lidí.

Mezi oběti úterního útoku patří pět Argentinců, kteří byli součástí původně devítičlenné skupiny bývalých spolužáků polytechnické školy, oslavující v New Yorku 30. výročí jejího absolvování. Cestu jim pomohl uhradit jeden z nich, majitel ocelářství Ariel Erlij, který patřil mezi oběti. Dalšími čtyřmi byli Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco a Hernán Ferrucci. Všem bylo 48 nebo 49 let. Jejich smrt potvrdilo argentinské ministerstvo zahraničí.

Podle belgických úřadů byla zabita také jedenatřicetiletá Anne-Laure Decadtová ze Stadena ve Flandrech. Tři Belgičané byli zraněni.

Jměna dvou dalších obětí, Američanů, zatím nebyla zveřejněna.