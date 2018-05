Američanka cestuje téměř pět tisíc kilometrů, chce vidět královskou svatbu

/VIDEO/ Superfanynka. Tak sama sebe hodnotí Donna Wernerová z Connecticutu, která ani v 66 letech neváhá přeletět oceán, jen aby viděla svatbu prince Harryho s herečkou Meghan Markleovou. Pranic ji přitom nevadí, že bude muset kempovat v ulicích, protože získat pokoj v hotelu je ve Windsoru v těchto dnech nemožné.

"Chci je vidět, jak procházejí branami. Ráda bych, aby se na mě podívali, usmáli se a zamávali mi," vypráví žena, kterou lze ve městě zahlédnout nejen v oblečení, které tvoří kombinaci britské a americké vlajky. Nosí také tričko, jež hlásá: "Princi, pořád jsem volná. Máš poslední šanci!"

"Bude to stát za to," usmívá se. Sama je vdanou ženou v domácnosti a na ostrovy už se za svůj život podívala několikrát, většinou právě v souvislosti s královskou rodinou. Nezmeškala třeba svatbu prince Alberta v roce 1986, Williama v roce 2011 či oslavy devadesátých narozenin královny Alžběty před dvěma lety.



"Je to pohádka, ale zároveň i skutečnost. Jedné malé dívence se splnil sen… Jsem za ni tak ráda! Ale stejně tak i za Harryho," přeje štěstí páru, který si své ano řekne v sobotu po poledni. Do Windsoru přicestovala už ve středu, vyzbrojená několika ohřívači rukou a spacákem, aby si zajistila, že v sobotu při ceremonii bude mít dobrý výhled.

"Je to pro mě skvělá zkušenost. Ostatní si myslí, že je to celé zábava, ale opravdu si tu letenku koupit a pak tři čtyři noci spát na ulici, to je teprve něco! Přitom většina lidí mého věku přijede a poručí si hotel," krčí rameny.



Vitální dáma, pro kterou je slabost pro královskou rodinu "malou posedlostí", má názor na vše. Připojila jej rovněž i na absenci Meghanina otce Thomase, který údajně před několika dny zinscenoval fotky paparazzi a prodělal srdeční slabost. "Celé to nějak smrdí. Podle mě tam prostě pro svou dceru musíte být," odmítá jakékoli výmluvy.



Koneckonců, ona sama přijela i přesto, že se o její rodinu nejedná. Cesta zabrala přes 3 000 mil (zhruba 4 827 kilometrů), tak lze doufat, že si výlet jaksepatří užije. Kdo ví, třeba se její zpráva dostane až k samotnému Harrymu…