Američanka chtěla na palubu letadla dostat páva, je prý její emoční podporou

Letištní personál ale i přesto podle BBC odmítl jejímu požadavku vyhovět, a to z důvodu údajně nevyhovujících rozměrů zvířete. Cestující tak na palubu letadla společnosti United Airlines nemohla se zvířetem nastoupit.

Fotky páva se objevily na televizní stanici The Jet Set, která vysílá tématické talkshow o cestování. Na fotkách je páv usazený na letištním vozíku na zavazadla, zatímco na něj zírají ostatní cestující. Zvíře se údajně jmenuje Dexter.

Aerolinky už dříve dovolily některým pasažérům s emočními nebo psychickými problémy, aby si s sebou na palubu letadla vzali své zvíře.

V posledních letech se ale množství takovýchto „emočně podporujících“ zvířat zvýšilo natolik, že se zaměstnanci aerolinek obávají, že lidé začali tuto možnost zneužívat.

