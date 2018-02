Americká ambasáda se do Jeruzaléma nejspíše přesune již v květnu, píše Reuters

Vláda prezidenta Donalda Trumpa prý o svém záměru právě informuje členy Kongresu. Americký viceprezident Mike Pence přitom dříve uvedl, že ambasáda by se měla do Jeruzaléma přesunout až příští rok.

Za rozhodnutí přemístit americkou ambasádu právě 14. května, na který připadá 70. výročí založení státu Izrael, již Trumpovi na Twitteru poděkoval izraelský ministr zpravodajských služeb Jisra’el Kac.

I would like to congratulate Donald Trump, the President of the US @POTUS on his decision to transfer the US Embassy to our capital on Israel's 70th Independence Day. There is no greater gift than that! The most just and correct move. Thanks friend!