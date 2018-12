Sonda InSight, která na konci listopadu úspěšně přistála na povrchu rudé planety pořídila svou první selfie. Použila k tomu kameru upevněnou na svém 2,5 metru dlouhém robotickém ramenu. Fotografie složená z 11 snímků zachycuje celý stroj včetně obrovských solárních panelů a vědecký přístrojů na jeho palubě.

Kromě vlastní selfie vyfotografovala sonda i svůj pracovní prostor, který bude v příštích dvou letech zkoumat. Ten přitom tvoří půlměsíc o velikosti přibližně dvou pingpongových stolů. V tomto případě je fotografie složená dokonce z 52 jednotlivých snímků.

Právě tuto fotografii budou v příštích týdnech budou inženýři a vědci NASA pečlivě vyhodnocovat. Jejich cílem je určit, kam jednotlivé vědecké přístroje, kterými je sonda vybavená, mezi nimiž nechybí seismometr, měřič tepelného toku a přístroj pro zjišťování rotace a vnitřní struktury planety.

„V blízkosti nejsou žádné skály, kopce a díry, což znamená, že naše přístroje budou v extrémním bezpečí,“ uvedl Bruce Banerdt, výzkumný pracovník projektu InSight. „Tohle by mohlo vypadat jako docela prostý kus země, kdyby to nebylo na Marsu, ale jsme rádi, že to vidíme,“ dodal.

Přistála na ideálním místě

Sonda InSight přistála 26. listopadu na planině Elysium Planitia, která se rozkládá na severní polokouli Marsu okolo štítové sopky Elysium Mons. Kosmická loď sedí v něčem, co vypadá jako téměř bezskalná prohlubeň, která byla vytvořena nárazem meteoritu a později zaplněná pískem.

To by mělo usnadnit sondě pro měření vnitřní teploty provrtat se pět metrů pod povrch Marsu, což je hlouběji, než se dostala kterákoli z předchozích misí.

Vědci si od mise InSight, která bude jako vůbec první studovat hlubiny rudé planety, slibují nalezení odpovědi na otázku, jak se Mars během přibližně 4,3 miliardy let své existence vyvíjel.