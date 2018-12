Americká sonda potvrdila odhady vědců. Planetka Bennu obsahuje stopy vody

První data ze zkoumání planetky o průměru téměř 500 metrů a hmotnosti okolo 80 milionů run vědci zveřejnili v pondělí. Bennu sice neobsahuje vodu v kapalném stavu, velké množství životadárné tekutiny se však vyskytuje ve vlhkém jílu na povrchu.

Podle vědce Danteho Lauretty z arizonské univerzity je modrošedý kus vesmírné skály „o trochu hrbolatější, než se předpokládalo. Na povrchu planetky se nachází stovky balvanů o průměru zhruba deseti metrů a nejméně jeden další padesátimetrový.

Bennu is too small to have flowing water, but this finding suggests that mining water from Bennu-like asteroids may be possible on future missions. We have much more to learn as we map the asteroid over the next year. Stay tuned. https://t.co/jolqhI3wFI pic.twitter.com/gJ4eqLqf6J