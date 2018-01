VIDEO: Americká společnost SpaceX vynesla do kosmu špionážní satelit

Družice se podle listu Newsweek měla v kosmu ocitnout už minulý čtvrtek, start byl ale bez vysvětlení přeložen na neděli. Doopravdy raketa s nákladem odstartovala z Mysu Canaveral na Floridě v osm hodin večer místního času (v pondělí 02:00 SEČ).

Po pěti minutách od startu pak přestala SpaceX o misi kvůli utajení zveřejňovat další informace.

Společnost pouze uvedla, že náklad jménem vlády Spojených států poskytla americká zbrojovka Northrop Grumman. Není známo, jaká americká agentura bude družici Zuma provozovat, stejně jako jestli se jedná o misi civilní či vojenskou.

Weather is 80% favorable for today’s two-hour launch window which opens at 8 PM EST. pic.twitter.com/qcFz9Q25j6