Byl soudně trestán, přesto si mohl pořídit zbraň. Mohlo za to americké letectvo

Americké letectvo připustilo, že pochybilo, když fakt, že jeho příslušník Devin Kelley byl souzen za domácí násilí, nesdělilo civilním úřadům. Kelleyho jméno se tak nedostalo do databáze lidí, kterým je zakázáno prodávat zbraně. Texasan si díky tomu mohl pořídit poloautomatickou pušku, kterou v neděli povraždil 26 lidí.

Střelec Devin Kelley, který v texaském městě Sutherland Springs postřílel v neděli celkem 26 lidí a dalších dvacet jich zranil, realizoval před střelbou celkem čtyři nákupy zbraní, přestože se podle amerických zákonů už nikdy neměl k žádné dostat. Americký federální zákon totiž zakazuje držení střelných zbraní lidem, kteří byli už dříve odsouzeni za některé trestné činy, k nimž se řadí i domácí násilí. Informuje o tom CNN.

Kelley, bývalý příslušník letectva sloužící od roku 2010 do svého propuštění na letecké základně v Hollomanu, dostal rok vězení za násilné chování vůči své manželce i dítěti a byl kvůli němu i degradován. Podle rozsudku napadl své dítě, v té době mladší 16 let, a "zasáhl ho" do "hlavy a těla" silou schopnou způsobit smrt nebo těžké ublížení na zdraví. Svou ženu podle téhož rozsudku mlátil rukama, tahal za vlasy, kopal a dusil. Zbraně si však přesto později obstaral bez problémů. Důvodem bylo pochybení amerického letectva, které opomnělo zapsat trestný čin svého příslušníka do federální databáze.

"V databázích, které obsahují jména lidí, jimž je zakázáno prodávat střelné zbraně, jsme Kelleyho jméno nenašli. Ani v jedné ze všech tří databází nebyla žádná informace, která by naznačovala, že tento člověk si nesmí koupit zbraň," uvedl zvláštní agent FBI Christopher Combs.

Americké letectvo v pondělí uznalo, že při informování o vynesení trestu nad Kelleym udělalo chybu. Ve svém prohlášení dále uvedlo, že důvody tohoto opomenutí nyní vyšetřuje generální inspekce letectva. "Počáteční informace ukazují, že Kelleyho trestný čin domácího násilí nebyl zapsán do databáze Národního kriminálního informačního střediska, kam jej měl zanést Úřad pro zvláštní vyšetřování hollomanské letecké základny," uvedlo letectvo.

Nepředání informací způsobilo, že se Kelleyho jméno neobjevilo v žádném z federálních rejstříků, které jsou prodejci zbraní povinni zkontrolovat předtím, než někomu prodají střelnou zbraň. Kelley si tak v dubnu 2016 bez problémů obstaral poloautomat Ruger AR-556 i další zbraně, s nimiž vyrazil v neděli 5. listopadu do baptistického kostela v Sutherland Springs vraždit.

Podle Combse byla scenérie, kterou v kostele spatřili vyšetřovatelé poté, co dorazili na místo činu, otřesná. "Slovo strašná to ani nevystihuje," uvedl agent FBI na tiskové konferenci.

Kelley po činu utíkal z kostela, přičemž jej postřelil jeden z místních obyvatel Stephen Willeford. Kelley pak upustil svou zbraň, nasedl do auta a odjel. Willeford rychle požádal o pomoc jednoho z místních řidičů Johnnieho Langendorffa, a oba muži pak pachatele pronásledovali v Langendorffově nákladním voze asi jedenáct mil. Po cestě informovali policii, kudy jedou. Honičku ukončila havárie Kelleyho vozu, po níž se pravděpodobně sám střelil do hlavy.

Podle Freemana Martina, regionálního ředitele texaského úřadu pro veřejnou bezpečnost, byl Kelley zasažen celkem třikrát, z toho dvě rány pocházely od Willeforda. "Jednu dostal do nohy a druhou do trupu," uvedl Martin.

Stephen Willeford řekl CNN, že měl hrozný strach o lidi v kostele. "Byli to mí přátelé. Pokaždé, když se ozval výstřel, jsem věděl, že to asi znamená něčí smrt," uvedl.

"Bál jsem se o život. Ano. Bál jsem se o sebe a bál jsem se o každého z nich. Bál jsem se o svou rodinu, která žije ani ne jeden blok od kostela. Nejsem žádný hrdina," popisoval situaci Willeford. "Můj Bůh, můj Pán mě ochránil a dal mi dovednost k tomu, abych udělal, co bylo třeba. Jen bych si přál, abych se tam býval dostal rychleji, ale já jsem nevěděl, nevěděl jsem, co se tam odehrává," řekl.