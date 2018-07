Americké muzeum vrátí Česku vzácný štít z Konopiště, který ukradli nacisté

Renesanční štít, který nacisté během druhé světové války odcizili ze sbírek zámku Konopiště, se po desítkách let vrátí do České republiky. Na svém webu o tom informoval švýcarský židovský týdeník tachles, podle kterého rozhodl po dlouhém ověřování původu památky o jejím navrácení současný majitel - muzeum v americké Filadelfii.

Renesanční štít, který byl odvezen ze zámku KonopištěFoto: Philadelphia Museum of Arts

„Nemáme žádné pochyby o tom, že právoplatným majitelem štítu je Česká republika,“ sdělil podle serveru ředitel filadelfského muzea Timothy Rub zvláštnímu zmocněnci českého ministerstva zahraničí pro otázky holocaustu a boj proti antisemitismu Antonínu Hradílkovi.

Renesanční štít pochází ze sbírky šlechtického rodu d’Este. V roce 1897 se tak jeho majitelem stal následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d’Este, který ho záhy převezl na zámek Konopiště.

Tam zůstal štít až do roku 1943, kdy byl nacisty převezen do připraveného říšského vojenského muzea v Praze. To ale Adolf Hitler na poslední chvíli zakázal otevřít. Další osud štítu je tak zahalen rouškou tajemství. Jisté ale je, že jej newyorský sběratel německého původu Carl Otto Kretzschmar von Kienbusch v roce 1976 odkázal filadelfskému Muzeu umění.

Právě v tamních sbírkách na štít v roce 2016 narazil vimperský historik Ladislav Čepička, který o svém objevu informoval veřejnost. „Jsem nezlomně přesvědčen o tom, že se jedná o původní konopišťský štít,“ tvrdil Čepička již před dvěma lety.

Podle švýcarského židovského týdeníku tachles však ověřování původu štítu trvalo bezmála dva roky. Mohla za to zejména skutečnost, že z památky někdo po druhé světové válce odstranil inventární číslo.

Dřevěný štít o průměru 61 centimetrů je datován přibližně do roku 1535. Vzácná památka je po obou stranách potažená kůží, kterou zdobí ilustrace italského malíře Girolama de Trevisa. Zatímco na zadní straně se nachází výjevy ozbrojených jezdců, přední stranu zdobí zlacená olejomalba, jež zobrazuje vojenské dobývání města.

Hodnotu renesančního štítu historikové vyčíslili asi na milion dolarů (dvaadvacet milionů korun). Podle serveru taches ale zatím není jasné, kdy se vzácná památka na Konopiště vrátí. Česká republika údajně zvažuje možnost, že by štít prozatím ponechala ve Spojených státech. Filadelfské muzeum by totiž rádo uspořádalo výstavu, která by mapovala jeho osudy.