V USA poprvé od voleb zasedl Kongres. Sněmovně předsedá demokratka Pelosiová

Kalifornská demokratka Nancy Pelosiová byla opětovně zvolena do čela dolní komory Kongresu Spojených států amerických. Naváže tím tak na své účinkování v této funkci z let 2007 až 2011. Současně je po šedesáti letech první političkou v zemi, které se podařilo vrátit do předsednického křesla poté, co přešla do opozice.

Předsedkyně demokratické menšiny ve sněmovně Nancy Pelosiová a demokratický kandidát Steny Hoyer se radují z výsledků voleb. | Foto: ČTK/AP/Jacquelyn Martin

Žádná jiná žena kromě Pelosiové tento úřad v dějinách USA nikdy nezastávala. Z celkového počtu 435 reprezentantů, kde demokraté drží pohodlnou většinu 235 křesel, dalo osmdesátileté političce svůj hlas 220 jejích stranických kolegů. Republikánským protikandidátem byl Kevin McCarthy. Ten však získal „pouhých" 192 hlasů. Pelosiová tímto návratem do funkce předsedkyně Sněmovny reprezentantů z opozičních lavic napodobila svého dávného stranického předchůdce Sama Rayburna. Právě on byl totiž doposud posledním, komu se takovýto počin povedl. Stalo se tak ovšem již před více než šedesáti lety, konkrétně pak v lednu roku 1955, kdy na postu předsedy vystřídal republikána Josepha Martina. Volby do Sněmovny reprezentantů a také části Senátu proběhly v USA vloni v listopadu. Vítězně z nich vzešli demokraté, což znamená nemalé komplikace pro úřadujícího republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Ten tak bude muset čelit při prosazování zákonů v dolní komoře Kongresu během zbývajících dvou letech svého funkčního období nemalému odporu levicově orientovaných politiků.

Autor: Tomáš Bohuslav