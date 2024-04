Americké univerzity se potýkají se stále častějšími propalestinskými a protiizraelskými demonstracemi studentů, které mají trvat až do konce školního roku. Na několika z nich už musely zasahovat i policisté. Výuka na pár univerzitách se také kvůli protestům přesunula do online prostředí. Při demonstracích se stále častěji objevují antisemitská hesla.

Demonstrace na podporu Palestiny na Harvardově univerzitě | Foto: Profimedia

Nepovolené demonstrace studentů řeší několik prestižních univerzit, včetně kampusů Yalu, Newyorské, Kalifornské a Kolumbijské univerzity. V některých případech je musela umírňovat policie. Představitelé škol proto některé prostory pro veřejnost úplně uzavřeli. Příkladem je nejstarší část kampusu harvardské univerzity Harvard Yard.

Zázrak po útoku v Gaze: Mrtvé matce se narodila živá holčička

Od útoku palestinské teroristické skupiny Hamás na Izrael demonstrují studenti na školách s různou intenzitou. Poslední vlna nepokojů začala nabírat na síle minulou středu. Při pondělních nepokojích pak protestující vyzvali zástupce univerzit, aby se méně finančně vázali na Izrael a jeho dodavatele zbraní. Protestovali také proti válce v Pásmu Gazy, při níž chtějí představitelé židovského státu Hamás zlikvidovat.

Potlačení protestů

Někteří se rozhodli proti protestům rázně zakročit. Je mezi nimi i rektorka Kolumbijské univerzity Nemat Shafiková. Vystoupila před americkým kongresem, kde slíbila, že bude nepovolené demonstrace na půdě univerzity důrazně trestat. Hned poté dostála svému slovu a v pondělí požádala newyorskou policii, aby vyklidila vzniklý tábor protestujících. Přibližně sto studentů se v den Pesachu, jednoho z nejdůležitějších židovských svátků, sešlo ve stanovém městečku u Kolumbijské univerzity, rozdávali jídlo a vlastnoručně vyrobené modlitební knížky. Policisté stany začali odstraňovat a setkání rozptýlili. Více než stovku vysokoškoláků zatkli a univerzita je pak podle deníku The Guardian suspendovala.

Propalestinské protesty na Kolumbijské univerzitě:

Zdroj: Youtube

Některým členům profesorského sboru, studentům a učitelům se důrazná snaha o potlačení protestů nelíbila. Naznačovali, že je tím narušeno univerzitní právo na otevřenou a svobodnou diskuzi.

Situace měla nakonec pro Shafikovou nepříjemnou dohru. Nejméně deset členů Sněmovny reprezentantů požádalo o její rezignaci, protože na univerzitě údajně zavládala anarchie a situaci se jí nepodařilo dostat pod kontrolu.

Strach o bezpečnost

Ne všichni studenti protesty podporují. Některým židovským vysokoškolákům vadilo, že protestující skandují antisemitská hesla. Báli se přitom podle listu The New York Times o svou bezpečnosti. „Když jsou židovští studenti nuceni sledovat, jak jiní pálí izraelské vlajky nebo vyzývají k bombardování Tel Avivu či znovu vyzývají k sedmému říjnu, vytváří to nepřijatelnou míru strachu,“ řekl demokrat Daniel Goldman z New Yorku.

Inspirace na prestižních univerzitách

Rozruch na Kolumbijské univerzitě pak inspiroval studenty na dalších univerzitních kampusech. Protestující se objevili na Kalifornské univerzitě ale i na Yale. Tamní ředitel Peter Salovey se se studenty pokoušel mluvit, nakonec však rozhovory vedení školy označilo za neúspěšné. V pondělí ráno nakonec policie zatkla 60 lidí, z toho 47 studentů. To některé neodradilo. Krátce poté zablokovali křižovatku v New Havenu, kde se ozývala propalestinská hesla. „Je docela otřesné, že reakcí na to, že studenti uplatňují svou svobodu projevu, je to, že Yale pošle policii,“ vyjádřila se studentka práv Chisato Kimurová.

Demonstrující se objevili i u univerzity Yale:

Zdroj: Youtube

Bouřili se i studenti Newyorské univerzity, kteří postavili tábor před Stern School of Business. Zástupci univerzity protesty povolili do čtvrté hodiny odpolední, pak poprosili o pomoc policii. „Někteří protestující, kteří možná nebyli studenti univerzity, odmítli z pozemku školy odejít. Dnešní události takto vůbec nemusely skončit,“ uvedl mluvčí univerzity John Beckman.

Vedení Harvardu omezilo protesty tím, že dočasně uzavřelo jádro univerzitního kampusu v Cambridge. Kromě toho studenty varovalo, že jim bude hrozit postih, když budou stavět nepovolené stany nebo budou blokovat vchody do budov. Univerzita navíc pozastavila činnost harvardského vysokoškolského výboru solidarity s Palestinou.

Máme navrch. Izrael doručil mírnějším úderem Iránu tvrdé sdělení

Někteří ředitelé univerzit si už nyní nejsou jisti, jak budou další protesty zvládat. A to je podle některých téměř jisté, že v kampusech budou trvat nejméně do konce školního roku. „Hodně se diskutuje o tom, zda do akcí zapojit policii. Já se k diskuzi rád zapojím,“ uvedla Shafiková. Následně dodala, že by svízelnou situaci měly školy zvládnout samy.

V posledních měsících a týdnech se začaly radikalizovat i příznivci Palestiny v jiných zemích. V nedělí 21. dubna například pořádali velkou protestní akci v centru kanadské Ottawy. Demonstranti na ni otevřeně propagovali terorismus a násilí vůči Židům.

V menším rozsahu se propalestinská demonstrace odehrála i v Praze. V polovině října minulého roku se na Václavském náměstí sešli protestující kritizující odvetné kroky Izraele v Pásmu Gazy po útocích palestinského teroristického hnutí Hamás.

Protesty ve většině případů odsuzují válku mezi Izraelem a Hamásem, která začala sedmého října minulého roku. Mnozí kritizují postup Izraele, který měl za následek humanitární krizi v Pásmu Gazy.