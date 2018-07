Americký kardinál rezignoval kvůli sexuálnímu zneužívání. Bude se kát a modlit

Americký karidnál Theodore McCarrick rezignoval kvůli sexuálnímu obtěžování, kterého se měl dopustit před více než 40 lety, když učil v kněžském semináři. Jeho rezignaci dnes oficiálně přijal papež František. Jednomu z nejvyšších představitelů americké katolické církve nařídil, aby se kál a modlil. Čekat jej bude ještě církevní soud.

Své prohřešky 88letý duchovní poprvé oficiálně přiznal minulý měsíc. Jedná se o jednoho z nejvyšších představitelů církve ve světě, který se dopustil sexuálního zneužívání. Infomoval o tom server BBC.

Bývalý arcibiskup Washingtonu dříve uvedl, že pro sexuální zločiny neexistuje slitování, i když se jich dotyčný dopustil pouze jednou.

Svatý otec dnes přijal jeho rezignaci a nařídil mu aby žil v ústraní, kde bude v modlitbách čekat, až o něm soud ve Vatikánu vyřkne ortel podle kanonického práva.

„Nepřekvapí mě, pokud bude zcela vyloučen z kněžského života,“ komentuje odborník na církevní právo James Martin.

Otec McCarrick měl před 50 lety sexuálně obtěžovat jednoho ze svých učedníků, když v 70. letech pracoval v New Yorku jako kněz. Jeho činy vyšly najevo až letos v červnu, kdy je zveřejnil současný arcibiskup New Yorku, otec Timothy Dolan.

Ozvali se ale další muži, kteří prohlašovali, že je McCarrick nutil k tomu, aby s ním spali v jedné posteli. Mělo se tak stát v domě na pláži v New Jersey, když studovali v semináři na kněze.

Případem se začali zabývat experti, kteří obvinění potvrdili. V té době ale McCarrick tvrdil, že je nevinný.

Theodore McCarrick byl vysvěcen v roce v roce 1958, pracoval pro farnosti v New York a New Jersey, než se v roce 2001 stal arcibiskupem Washingtonu, kde sloužil do roku 2006.

Populární kardinál byl znám například podporou křesťanských menšin na Blízkém východě.

Jedná se o první rezignaci kardinála v USA od roku 1927, kdy ve funkci skončil otec Louis Billot kvůli svým politickým kontaktům.

Katolickou církví zmítají případy sexuálního zneužívání po dvacet let. Například v roce 2013 rezignoval skotský kardinál Keith Patrick O'Brien. Nicméně zůstal nadále v kněžském životě až do své letošní smrti.

Ve Spojených státech odstoupil v roce 2002 arcibiskup Bostonu Bernard Law poté, co kněze, kteří se dopustili sexuálního zneužívání, přesunul do jiných farností, místo toho, aby se zabýval nároky jejich obětí. Nakonec mu bylo umožněno nadále pracovat pro Vatikán.