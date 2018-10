Americký ministr Mnuchin nepojede do Rijádu. Kvůli vraždě saúdského novináře

Již dříve oznámili, že se konference nezúčastní, ministři financí Nizozemí a Francie, několik dalších politiků a představitelů firem. Nicméně řada významných podniků, včetně Goldman Sachs, Pepsi a EDF, má navzdory rostoucímu tlaku na bojkot stále v úmyslu se události zúčastnit.

Mnunich na svém twitterovém účtu uvedl, že se rozhodl nezúčastnit se summitu po diskuzi s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ministrem zahraničí Mikem Pompeem.

Just met with @realDonaldTrump and @SecPompeo and we have decided, I will not be participating in the Future Investment Initiative summit in Saudi Arabia.