Americký ministr spravedlnosti rezignoval. Podlehl Trumpově tlaku

Sessionsův odchod krátce po úterních volbách byl široce očekáván. Ministr spravedlnosti čelil ze strany prezidenta již více než rok ostré kritice. Podle agentury Reuters nikdy v moderních dějinách americký prezident tak často a tvrdě nenapadal na veřejnosti člena svého kabinetu.

Prezident Sessionsovi vyčítal zejména jeho pasivitu při vyšetřování údajného vlivu Ruska na americké prezidentské volby v roce 2016. Sessions, bývalý senátor za Arizonu, byl přitom jedním z prvních členů Kongresu, kteří v roce 2015 podpořili Trumpovu kandidaturu na prezidenta.

Trump oznámil Sessionsův odchod twitteru, kde mu také poděkoval mu za jeho službu. Sessions podle agentury Reuters ve svém rezignačním dopise napsal, že odstupuje na žádost prezidenta. Ve funkci ho dočasně nahradí personální šéf ministerstva Matthew Whitaker.

…We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.