Americký doktor olympioniků obviněný ze zneužívání byl odsouzen na 175 let

Bývalý doktor amerického olympijského týmu Larry Nassar, který čelil obvinění ze sexuálního zneužívání od více než 150 žen, stráví zbytek života ve vězení. Nassar se sice před soudem za své činy omluvil, soudkyně ale jeho omluvu nepřijala a označila ji za „neupřímnou“.

Čtyřiapadesátiletý Nassar byl obviněn z mnohačetných pokusů o sexuální obtěžování dívek a mladých žen, a to včetně olympijských vítězek.

Soudkyně Rosemarie Aqualinová obviněnému v průběhu soudního líčení řekla, že „zbytek života stráví v temnotě“.

„Tak jako bylo mým privilegiem slyšet příběhy těchto žen, je mým privilegiem i to, že vás nechám zavřít. Protože, pane, vy si nezasloužíte ještě někdy vyjít z vězení,“ řekla soudkyně.

Aqualinová dodala, že by k tomuto lékaři neposlala ani své psy. „Právě jsem podepsala váš rozsudek smrti,“ řekla.

Nassar byl už dříve odsouzen na šedesát let za držení dětské pornografie.

Po sedmi dnech, během kterých u soudu vypovídaly Nassarovy údajné oběti, dostal sám obžalovaný možnost se vyjádřit. „To, co cítím já, bledne ve srovnání s tím, jakou bolest, trauma a emoční destrukci cítí všechny z vás,“ řekl v přeplněné soudní místnosti.

„Neexistují slova, která by vyjádřila hloubku a šířku toho, jak je mi líto to, co se stalo,“ dodal.

V momentě, kdy soudkyně vyřkla rozsudek, přítomní v soudní síni povstali a tleskali.

Nassar se podílel na americkém gymnastickém programu od osmdesátých let minulého století až do července roku 2015, kdy ho národní sportovní federace propustila. V září 2016 byl Nassar propuštěn z Michiganské státní univerzity, kde učil a pracoval na klinice sportovní medicíny. Kvůli zneužití ho v občansko-právních sporech zažalovalo více než 150 žen, mezi nimi i olympijské zlaté medailistky Aly Raismanová a McKayla Maroneyová.