Americký pastor dostal tříletý trest vězení. Přesto smí opustit Turecko

Americký pastor Andrew Brunson, který v Turecku čelil obvinění z terorismu a špionáže, se může vrátit domů. Soud sice duchovního, který byl od roku 2016 držen ve vazbě a následně v domácím vězení, odsoudil ke třem rokům odnětí svobody, zároveň ale zrušil jeho domácí vězení i zákaz vycestovat ze země.

Brunsona tribunál v tureckém městě Aliaga během pátečního slyšení odsoudil k tříletému pobytu za mřížemi. Vzhledem k době, kterou padesátiletý duchovní strávil ve vyšetřovací vazbě a od července letošního roku v domácím vězení, však do vězení nepůjde. Soudce nařídil zrušení domácího vězení i zákazu vycestování.

Krátce po zveřejnění informací americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené spojené státy na případu usilovně pracovaly. „Mé myšlenky a modlitby patří pastoru Brunsonovi. Doufáme, že se nám brzy v bezpečí vrátí domů,“ napsal na svém twitterovém účtu.

Zpět do USA

Turecký žalobce požadoval pro Brunsona až desetiletý trest za údajné napojení na kurdské ozbrojené skupiny a podporovatele islámského duchovního Fethullaha Gülena, které vláda prezidenta Erdogana považuje za strůjce pokusu o převrat v roce 2016. Zároveň však soudu navrhl zrušení stávajících opatření, která evangelickému knězi bránila opustit Turecko.

My thoughts and prayers are with Pastor Brunson, and we hope to have him safely back home soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. října 2018

Pastor v reakci na obvinění uvedl, že by měl být osvobozen. „Jsem nevinný, miluji Ježíše a miluji Turecko,“ prohlásil. Brunsonův právní zástupce Cem Halavurt podle deníku Deutsche Welle po vynesení rozsudku uvedl, že jeho klient s největší pravděpodobností odcestuje do Spojených států, a to zřejmě ještě v pátek večer.

Případ prohloubil spory

Andrew Burson žil na území Turecka od roku 1995 a působil jako duchovní v kostele Vzkříšení ve městě Izmír na západě země. Ženatý otec tří dětí byl zadržen v říjnu roku 2016 společně se svou ženou Norine, která však byla o 13 dní později propuštěna.

Případ vyvolal diplomatickou roztržku mezi Tureckem a Spojenými státy. Administrativa prezidenta Trumpa schválila v reakci na zadržení amerického občana dvojnásobná cla na dovoz tureckého hliníku a oceli. Turecko na oplátku navýšilo tarify na americké automobily, alkohol a tabákové výrobky.

“As the president, I don’t have the right to order his release. Our judiciary is independent. Let’s wait and see what the court will decide.” — Turkish President Tayyip Erdogan on detained American pastor #Turkey #US https://t.co/2B3nXHqtx5 pic.twitter.com/ZDl1bss0ey — Arab News (@arabnews) September 26, 2018

Trump opakovaně vyzval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby pastora vydal do Spojených států. Ten na oplátku požadoval vydání islámského duchovního Fethullaha Gülena. Na konci letošního září Erdogan prohlásil, že o osudu Brunsona nebudou rozhodovat politická jednání, ale nezávislá justice.