Nadcházelo jaro, ale vztahy mezi dvěma nejmocnějšími státy své doby, Spojenými státy americkými na jedné straně a Svazem sovětských socialistických republik na straně druhé, byly mrazivé. A dne 8. března 1983 je ještě zchladila ledová sprcha v podobě projevu amerického prezidenta Ronalda Reagana, jenž už podruhé nazval SSSR říší zla.

Americký prezident Ronald Reagan během projevu k Národní asociaci evangelikálů dne 8. března 1983, v jehož průběhu označil Sovětský svaz za říši zla | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, U.S. National Archives and Records Administration, volné dílo

„Vyzývám vás, abyste se ve svých debatách o návrzích na zmrazení jaderných zbraní vyvarovali pokušení pýchy, pokušení nad všechno se bezstarostně povznést, pokušení označovat obě strany za stejné viníky, ignorovat historická fakta a agresivní záměry říše zla jen proto, abyste pak mohli závody ve zbrojení nazvat jednoduše obrovským nedorozuměním, a tím se vyvázat z boje mezi správným a špatným a mezi dobrem a zlem,“ prohlásil 8. března 1983, v projevu na sjezdu americké Národní asociace evangelikálů na Floridě americký prezident Ronald Reagan.

Jeho projev neztratil naléhavost ani po 40 letech, zejména proto, že onomu pokušení, před nímž tehdy varoval, nyní opět řada lidí bezstarostně podléhá a odmítá v současném nejvážnějším mezinárodním konfliktu brát do úvahy otázku, kdo je agresor a kdo se brání.

Nebylo to poprvé

Slovní spojení říše zla, jež Reagan tehdy celkem jednoznačně vztahoval k Sovětskému svazu, vymyslel hlavní autor prezidentových projevů Anthony Dolan, který tato slova včlenil už do Reaganova projevu k britské Dolní sněmovně, přednesenému v roce 1982 ve Westminsterském paláci v Londýně.

„To, že Reagan použil terminologii inspirovanou filmem Hvězdné války, považovali někteří za skvělou demokratickou rétoriku. Jiní, včetně mnoha členů mezinárodního diplomatického společenství, to ale odsoudili jako nezodpovědnou nabubřelost,“ připomíná web History.

V londýnském projevu vyslovil americký prezident také frázi „hromádka historického popela“, která zazněla poprvé už v roce 1917, a to z úst tehdejšího bolševického revolučního vůdce Lva Trockého, který ji použil, aby tak znevážil menševiky, tedy tehdejší umírněnou socialistickou frakci, během vzedmutého revolučního dění. Dolan si ji coby autor Reaganova projevu vtipně vypůjčil, aby naznačil, že teď se hromádkou historického popela stává samotný Sovětský svaz. Jinými slovy, aby předpověděl jeho brzký zánik.

Reaganův tvrdý a ofenzivní postoj vůči Sovětskému svazu se stal známým jako Reaganova doktrína. Varoval před tím, co spolu se svými příznivci považoval za nebezpečný trend tolerování sovětského hromadění jaderných zbraní a pokusů infiltrovat země třetího světa za účelem šíření komunismu. Jeho politikou bylo hájit mír silou a z pozice síly.

„Je třeba přinutit Sověty k tomu, aby pochopili, že my nikdy neopustíme své zásady. To by znamenalo vzdát boj mezi správným a špatným a mezi dobrem a zlem,“ byla zjednodušená podstata Reaganova projevu.

Odkryl sovětskou bezpáteřnost

Ve svém projevu k evangelikálům na Floridě v březnu roku 1983 Reagan také poukázal na to, co zmínil už během své první tiskové konference ve funkci prezidenta. A sice, že sovětští vůdci od samého počátku existence bolševického státu „jako dobří marxisté-leninisté“ otevřeně a veřejně prohlašovali, že jedinou morálkou, kterou uznávají, je to, co bude podporovat jejich zájem, tedy světovou revoluci.

„Myslím, že bych měl zdůraznit, že jsem pouze citoval Lenina, jejich vůdčí osobnost. Ten v roce 1920 řekl, že zavrhují veškerou morálku, jež vychází z idejí nadpřirozena – což je jejich označení náboženství – pro ideje, které jsou mimo třídní pojetí. Morálka je zcela podřízena zájmům třídní války. A vše, co je nezbytné pro zničení starého vykořisťovatelského společenského řádu a pro sjednocení proletariátu, je morální,“ připomněl podle serveru Politico Reagan.

V dalších slovech k evangelikálskému konkláve pak apeloval na to, aby se lidé s politickým, ekonomickým či společenským vlivem nezříkali své odpovědnosti a nezavírali před bezskrupulózní sovětskou rozpínavostí oči. Právě toto varování je mimořádně aktuální i dnes. „Myslím si, že to, že mnoho vlivných lidí odmítá přijmout tento elementární fakt sovětské doktríny, ilustruje historickou neochotu vidět totalitní mocnosti takové, jaké jsou. Tento fenomén jsme už zažili ve 30. letech 20. století. Dnes to vidíme až příliš často,“ prohlásil před 40 lety Reagan.

Raketami proti raketám

Americký prezident také vyzval ve floridském projevu Severoatlantickou alianci (NATO), aby v reakci na sovětské rakety ve východní Evropě (včetně tehdejšího Československa, pozn. red.) rozmístila své jaderné rakety v západní Evropě.

Tisk v komunistických zemích proto spustil velmi ostrou protireaganovskou propagandu, v níž byl prezident vykreslován jako válečný štváč toužící po jaderné válce. Jedna ze stovek propagandistických Reaganových karikatur v té době vyšla na obálce československého humoristického, ale velmi prokomonusticky angažovaného časopisu Dikobraz. Reagan na této karikatuře hleděl v lese na muchomůrku a představoval si přitom atomový hřib. Popisek u této karikatury zněl: Reaganovo snění.

Rakety v západní Evropě (a mizerný stav tehdejšího sovětského hospodářství prolezlého korupcí) se nicméně skutečně staly argumentem, proč nový sovětský vůdce Michail Gorbačov, který nastoupil na post generálního tajemníka sovětské komunistické strany 11. března 1985 poté, co dva jeho předchůdci Konstantin Černěnko a před ním Jurij Andropov krátce po sobě zemřeli, začal konečně s americkým prezidentem jednat. Oba se v roce 1987 dohodli na snížení svých jaderných zásob tím, že odstraní jaderné střely středního a krátkého doletu. Postupné odzbrojování vytvořilo jakousi předehru k definitivnímu pádu železné opony, k němuž došlo ještě koncem 80. let.

Zajímavostí je, že jednou z vlád komunistického světa, které se stavěly k reformám i k postupnému odzbrojování nejkritičtěji a nejodmítavěji, byla tehdejší vláda v Československu a zejména Ústřední výbor Komunistické strany Československa. Doslova legendární se stal rozhovor tehdejšího člena ÚV KSČ Vasila Biľaka pro západoněmecký deník Der Spiegel, kde tento vysoký komunistický funkcionář zmateně hledal důvody pro to, že právě Československo si chce rakety ponechat a žádné reformy pokud možno neprovádět.

Mimo jiné se snažil tvrdit, že v Československu je vlastně větší svoboda než na Západě, kde se prý všechny vlády stavějí do fronty a dělají, co po nich Reagan chce, zatímco členové mírového hnutí jsou tam pronásledováni - což by se prý v Československu nestalo.

„Členové mírového hnutí jsou lidé, kteří vehementně protestují proti politice své vlastní země. Myslíte si, že je možné, že by v ČSSR byly demonstrace proti sovětským SS-20 (kódový název NATO pro sovětskou balistickou raketu středního doletu s jadernou bojovou hlavicí RSD-10, pozn. red.)?“ zeptal se Biľaka redaktor Spiegelu. „Možná to vůbec nejsou SS-20,“ reagoval Biľak. Na což západoněmecký redaktor se zcela neskrývanou ironií zakontroval: „Snad SS-25?“

Prezident Ronald Reagan pracuje u svého stolu v Oválné pracovně na projevu o stavu Unie, 26. ledna 1982Zdroj: Wikimedia Commons, Reagan White House Photographs, 1/20/1981 - 1/20/1989, volné dílo

V dalším hovoru pak Biľakovi vyčetl, že zatímco ostatní socialistické země (v té době zejména Maďarsko) se snaží přicházet s mírnými náznaky nezávislejší zahraniční politiky, nebo alespoň deklarují, že nebudou další rakety rozmisťovat (což tehdy prohlásila bulharská vláda), socialistické Československo pouze čeká. Biľak se v protiargumentaci ztrácel a interview vyvolalo po celé republice nemalý poprask.

Překročil Trumanovu doktrínu

V každém případě lze říci, že Reaganova politika zafungovala. V podstatě byl prvním americkým prezidentem, který se rozhodl překročit dosavadní americkou Trumanovu doktrínu zadržování komunismu v jeho poválečných hranicích a nabádal k aktivní intervenci s cílem komunismus „uzbrojit“ a svrhnout. Slíbil, že zvýší vojenské výdaje USA a že v případě potřeby použije sílu k potlačení komunistické expanze v zemích třetího světa.

Jeho administrativa poskytla vojenskou pomoc nikaragujským skupinám bojujícím proti levicové sandinistické vládě a materiální podporu afghánským mudžahedínům v jejich pokračující válce proti Sovětům. Na druhé straně Američany ujistil, že bude usilovat o porozumění s totalitními mocnostmi, a snahu Spojených států omezit vývoj raket označil jako krok k míru.

Je přitom třeba mít na paměti, že Reaganova doktrína skutečně přišla ve chvíli, kdy mezinárodní i domácí protesty proti americko-sovětským závodům ve zbrojení prudce vzrostly. Reaganovi kritici a odpůrci vinili jeho kabinet z toho, že vyvolal největší nárůst vojenských výdajů od začátku studené války, a že tím neúměrně zatížil státní kasu a vyvolal enormní růst deficitu národního rozpočtu.

Uzavřeno. Reagan s Gorbačovem podepsali smlouvu o omezení jaderných zbraní. Cesta k ní začala schůzkou na IslanduZdroj: ČTK/ AP

Reagan ale tento napjatý závod nakonec vyhrál. Sovětská ekonomika se na konci 80. let minulého století i přes Gorbačovovo úsilí o její přestavbu zhroutila a spolu s ní padla i železná opona a někdejší socialistické státy mohly nastoupit cestu k demokracii.

Řada ekonomů dodnes přisuzuje kolaps sovětského hospodářství jednak všudypřítomné korupci, jednak přebujelým výdajům na obranu a vleklé válce v Afghánistánu, odkud Gorbačov nakonec ještě před pádem sovětského impéria stáhl vojáky. Podle Reagana a jeho stoupenců by k tomu však nedošlo bez jeho tvrdé protikomunistické politiky.

Slova z jeho 40 let starého projevu: „Modleme se za spásu všech těch, kdo žijí v totalitní temnotě – modleme se, aby objevili radost z poznání Boha. Ale dokud to neudělají, mějme na paměti, že pokud hlásají nadvládu státu, pokud prohlašují, že stát je ve vztahu k jednotlivcům všemohoucí, a předpovídají jeho konečnou nadvládu nad všemi národy na zemi, jsou ohniskem zla v moderním světě,“ stojí v každém případě za připomenutí i v dnešní době.