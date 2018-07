Trump: Nový plán brexitu ohrozí obchod mezi USA a Británií

Donald Trump jednal s britskou premiérkou Theresou Mayovou ve čtvrtek večer během slavnostní večeře v Blenheimském paláci v Oxfordshiru. Mayová se podle britské BBC snažila zdůraznit nutnost zachování a prohloubení obchodních vztahů mezi oběma zeměmi a podotkla, že více než milion američanů pracuje pro britské společnosti.

„Díky přípravám na opuštění Evropské unie máme jedinečnou příležitost dosáhnout dohody o volném obchodu, která by pomohla vytvořit nová pracovní místa a zajistit ekonomický růst Británie i Spojených států,“ řekla Mayová Trumpovi.

PM @Theresa_May welcomes @POTUS Donald Trump to the UK with a reception dinner at @BlenheimPalace. pic.twitter.com/2SgXkL52vG