V dubnu uplyne přesně patnáct let od smrti této výjimečné ženy, Estée Lauder, která dokázala z úplné nuly vybudovat kosmetické impérium, jež dnes spoluvytváří téměř třicet tisíc jejich zaměstnanců a jehož produkty se prodávají ve sto třiceti zemích světa.

Narodila se v americkém Queensu v New Yorku v roce 1908 jako Josephine Esther Mentzer do rodiny židovských imigrantů. Matka pocházela z Maďarska a otec z malé vísky Holice ležící na jihu Slovenska u slovensko-maďarských hranic. Po studiích na střední škole se rozhodla pomáhat svému strýčkovi, chemikovi Johnu Schotzovi v jeho společnosti New Way Laboratories zabývající se vyvíjením a prodejem kosmetických produktů. Od krémů, pleťových vod, rtěnek až po parfémy. Světu kosmetiky Estée podlehla a prokázala svou genialitu v oblasti marketingu svou nápaditostí i inovativními postupy.

Jejím životním partnerem se stal obchodník Joseph Lauder, se kterým vstoupila do svazku manželského v roce 1930, a se kterým měla dva syny, Leonarda a Ronalda. Tvořili však vášnivý a nestálý pár, proto se po devíti letech manželství rozvedli, aby se znovu zaslíbili jeden druhému o tři roky později.

Kouzlo prodeje

Když si ve třicátých letech otevřela svůj první kosmetický obchod, věděla, že bude důležité získat si nejprve důvěru amerických dam. Zavedla proto jedinečnou a tehdy nevídanou metodu prodeje, takzvaný „talk and touch“. Jednoduše řečeno, jednalo se o předvedení daného kosmetického výrobku přímo na klientčině pleti, rtech nebo rukou. Tím, že si zákaznice mohly vyzkoušet produkty před jejich koupí na sobě a zjistit zda fungují, jak voní a jakou texturu krémy mají, se Estée začaly otevírat postupně dveře na velký kosmetický trh.

Luxusní newyorský obchodní dům, Saks Fifth Avenue, si u ní objednal výrobky v hodnotě 800 dolarů, které se vyprodaly během pouhých dvou dnů i díky metodě „sample“, čili darovaného vzorečku zdarma. V roce 1946 vstupuje firma Estée Lauder oficiálně na kosmetický trh a uvádí se heslem: „Každá žena může být krásná.“ Kosmetika v podobě krémů a růží Estée však nestačila. Chtěla přijít s parfémem, který by nebyl určen jen pro zvláštní příležitosti či hollywoodské hvězdy, které si ho mohly dovolit. Přála si vytvořit parfém pro každodenní použití. A tak v roce 1953 uvádí svůj jedinečný Yuth Dew, parfém a olej do koupele v jednom.

„Nejkrásnější tvář na světě? Ta tvoje.“

V roce 1992 společnost Estée Lauder Companies spojila své jméno s Růžovou stuhou, iniciativou bojující proti rakovině prsu. Tento charitativní počin navrhla Estéeina snacha Evelyn Lauder, která stála u zrodu této organizace. Estée zemřela ve svém bytě na Manhattanu 24. dubna 2004 na zápal plic. Když její život vyhasl, objevily se dohady, kolik let jí vlastně bylo. Někteří zarytě uvádí, že Estée dovršila svůj velkolepý život v sedmadevadesáti, jiní v pětadevadesáti. Jisté však je, že kosmetické impérium, které během svého života vybudovala, žije dál a na jeho chod dohlíží rodina Lauderů, v čele s vnučkou Aerin.

Autor: Iveta Macík Šimková