„Prezident Trump podepíše zákon o financování vlády a jak v minulosti informoval, podnikne i další právní aktivity, včetně vyhlášení výjimečného stavu, aby zajistil ukončení bezpečnostní a humanitární krize na hranicích,“ uvedlo v prohlášení tiskové oddělení Bílého domu. „Prezident znovu plní svůj slib postavit zeď, ochránit hranici a zabezpečit naši skvělou zemi.“

Americký prezident požaduje na výstavbu zdi rozpočet ve výši 5,7 miliardy dolarů, tedy v přepočtu zhruba 130 miliard korun. Zákonodárci mu však odmítli finance poskytnout, Trump proto před loňskými Vánocemi zablokoval financování vládních úřadů. Státní zaměstnanci dvakrát za sebou nedostali zaplaceno a teprve po 35 dnech krize se podařilo najít dočasný kompromis, který financování úřadů obnovil.

