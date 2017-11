Americký stíhač nakreslil na oblohu obří penis, armáda se ale nesměje

/ VIDEO / Ještě větší klukovinu, než jaké předváděl Tom Cruise ve filmu Top Gun, provedl ve čtvrtek stíhač amerického námořního letectva. S bojovou stíhačkou F-18 za desítky milionů dolarů totiž "vymaloval" na oblohu obří penis z kondenzační stopy. Námořnictvo se za jeho kousek omluvilo.

Stíhač namaloval na oblohu obří penisFoto: Repro Youtube

Obyvatelé města Okanogan státu Washington na západě Spojených států zažili ve čtvrtek menší šok. Nad jejich městem se sem a tam proletěla bojová stíhačka, a když se podívali na kondenzační stopu, kterou za sebou zanechala, spatřili v ní známý falický symbol. Záznamy pozoruhodného úkazu se rychle rozběhly po internetu.

Námořnictvo rychle rozjelo vyšetřování, jak k tomuto kousku došlo, a ukázalo se, že jeden z členů posádky stíhačky působil dřív jako kaskadér pro letecké scény. Zástupci námořnictva nyní vydali prohlášení, v němž připustili, že stíhačka za sebou zanechala "kondenzační stopu, připomínající pozorovatelům na zemi obscénní obraz".

"Chování posádky daného letadla bylo zcela nepřijatelné a v protikladu k základním hodnotám námořnictva. Námořnictvo se omlouvá za tento nezodpovědný a nezralý čin," uvedla v prohlášení mluvčí námořní letecké základny na ostrově Whidbey Leslie Hubbellová. Podle jejích slov zahájilo námořnictvo důkladné vyšetřování celé věci a bude volat posádku ke zodpovědnosti.

Nedá se ale říci, že by obyvatelé Okanoganu byli nějak zvlášť pobouřeni. Řada z nich uveřejnila snímky originální "nebeské malůvky" na svých sociálních sítích a podle jejich komentářů se jim pilotův kousek líbil.

Jeden z místních usedlíků Ramon Duran sdělil listu The Spokesman-Review, že byl právě venku, když si všiml, jak stíhačka po obloze "kreslí". "Poté, co udělal dva kruhy v dolní části, jsem pochopil, co to je a začal jsem se smát," řekl Duran. "Bylo docela zábavné na to koukat. Nečekáte, že byste něco takového viděli."