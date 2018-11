Americkými městy zněly výstřely. Útoky v Chicagu a Denveru mají pět obětí

V noci na úterý došlo ve Spojených státech amerických ke dvěma útokům, při nichž umírali lidé. Střelec v nemocnici v Chicagu zavraždil dvě zaměstnankyně a policistu a během přestřelky se strážníky zemřel. Střílelo se i v Denveru, kde zatím neznámý útočník začal pálit do lidí, jednoho z nich zabil a čtyři další zranil.

Incident v chicagské nemocnici Mercy začal jako obyčejná hádka mezi mužem a jeho známou, která v nemocnici pracovala. „Když se známý ženy snažil zasáhnout, muž nadzvedl triko aby ukázal, že má zbraň,“ řekl reportérům šéf policie Eddie Johnson. Krátce poté se ozvaly výstřely. „Potom, co žena spadla na zem, se střelec postavil nad ní a ještě třikrát do ní vystřelil,“ uvedl svědek James Ray.

Útočník začal následně pálit po přijíždějící policejní hlídce a utekl do budovy. Uvnitř došlo k přestřelce. „Zastřelil nebohou ženu, která vystoupila z výtahu,“ řekl Johnson. „Nevíme, jaké škody byl ochotný napáchat,“ uvedl policista a dodal, že druhá oběť neměla s celou roztržkou nic společného. Podle agentury AP není jasné, zda byl muž zabit policisty, nebo se zastřelil.

Za 15 minut bylo po všem

„Chicago přišlo o lékařku, farmaceutickou asistentku a policistu, všichni jen dělali svou práci, dělali to, co milovali,“ řekl reportérům starosta Chicaga Rahm Emanuel, který podle AP musel potlačovat slzy. „Tohle je tvář a následek zla.“

“There is no doubt in my mind that all those officers that responded were heroes,” said Chicago’s Superintendent of Police after the city’s Mercy Hospital shooting today, which claimed the lives of 4 people. https://t.co/xYv7p32IWZ pic.twitter.com/erZPQOtmik — CBS News (@CBSNews) 20. listopadu 2018

Pracovnice nemocniční lékárny Jennifer Eldridgeová popsala, že nejprve zvenčí zaslechla tři nebo čtyři výstřely. Během několika sekund zabarikádovala dveře tak, jak se naučila během bezpečnostních cvičení. Poté se hned za dveřmi ozvala další střelba.

„Bylo jasné, že jsou uvnitř. Slyšela jsem křik,“ líčila Eldridgeová, podle které se útočník snažil dobývat do lékárny. Zhruba o 15 minut později na dveře zaklepal policista ze zásahové jednotky SWAT. Na zemi pak viděla krev, ale těla obětí již byla pryč.

Motiv střelce v Denveru je neznámý

V ulicích Denveru v noci dosud neznámý útočník zastřelil jednoho člověka a další tři zranil. Střelba se odehrála nedaleko baseballového stadionu týmu Colorado Rockies. Policisté sice okolní oblast uzavřeli, nepodařilo se jim však podezřelého zadržet. Poranění lidé byli převezeni do nemocnice v kritickém stavu, podle Schepmana však však již nejsou v ohrožení života.

The shooting was next to my apartment. Here’s a video of the shooter shooting on one of the victims: #denvershooting pic.twitter.com/IlHoIsxvNx — Ahmed Alobaid (@AMDunity) 20. listopadu 2018

Policejní mluvčí Doug Schepman uvedl, že není jasné, co bylo příčinou střelby. Vyšetřovatelé zatím nemají ani popis pachatele. „Zatím je příliš brzy na to, abychom mohli říci, co přesně se stalo a proč,“ řekl reportérům a doplnil, že policisté vyslýchají svědky.