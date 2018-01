Senátoři USA se nedohodli. Země nemá rozpočet, úřady jsou bez peněz

Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek schválila rozpočtové provizorium do 16. února, vyslovilo se pro něj 230 oproti 197 hlasům. Mělo ještě projít Senátem, ten se ale na něm 49 ku 50 hlasům neshodl.

Ani jeden z táborů však nebyl vnitřně konzistentní. Pět republikánů volilo proti němu, zatímco pět demokratů jej podpořilo, uvedl server BBC.

Oba tábory se teď vzájemně obviňují. Podle republikánů za to můžou demokraté, kteří si „americké občany berou jako rukojmí pro své nesmyslné požadavky“.

„Položili svou politiku nad naši národní bezpečnost, americké rodiny a jejich děti,“ uvedla republikánská mluvčí Sarah Sandersová.

Podle demokratů ale prezident Donald Trump svou stranu nijak neusměrňoval a ani ji k žádné dohodě nenabádal.

Obecně platí, že z podobných soubojů vyjde jako poražený méně oblíbená strana – což jsou nyní Trumpovi republikáni. Obě strany tak 10 měsíců před hlavními volbami hrají vabank, píše list Washington Post.

Jde už o druhý případ, kdy se toto vládnoucím republikánům stalo. Takzvaný "shutdown", neboli nouzový stav, nastal naposledy v roce 2013, kdy podobná situace trvala 16 dní. Řada státních zaměstnanců si tehdy musela vzít nucené volno.

Výdaje USA jsou rozdělené do dvou kategorií. Zavřou některé státní úřady, například muzea nebo národní parky. Fungovat nebude ani NASA a rezort pro rozvoj měst a bydlení, či vzdělávání. Problém bude i s vydáváním pasů americkým občanům nebo víz cizincům.

Základní funkce státu ale zůstanou zabezpečeny. Fungovat budou nadále bezpečnostní složky včetně FBI, poštovní služby, doprava, zdravotnictví, věznice, finanční úřady nebo energetika. Peníze do nich tečou automaticky.

Trump byl pesimistický již před jednáním. Tweetoval, že „pro naše skvělé vojenské a bezpečnostní služby na velmi nebezpečné jižní hranici to nevypadá dobře“.

Not looking good for our great Military or Safety & Security on the very dangerous Southern Border. Dems want a Shutdown in order to help diminish the great success of the Tax Cuts, and what they are doing for our booming economy.