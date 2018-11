Američtí vojáci na hranicích s Mexikem mohou použít sílu. Nebudou však ozbrojeni

„Nebudou mít v ruce střelné zbraně, není tam žádný ozbrojený prvek,“ řekl Mattis reportérům. Vojáci nemají ani pravomoci k zatýkání migrantů, budou je však moci krátkodobě zadržet a předat pracovníkům pohraniční stráže. Vybaveni budou obušky a štíty.

„Pokud by někdo zaútočil na pohraničníka a situace by dospěla do bodu, kdy bychom museli zasáhnout, můžeme zabránit bezprostřednímu násilí, útočníka zadržet a předat ho hlídce, která ho bude moci zatknout,“ vysvětlil Mattis.

"the Secretary is the conduit through which orders would go to troops on the border" regarding use of force, says Retired Lt.Col. Geoffrey Corn of Defense Secy James Mattis comments to "relax" and not worry about U.S. troops on border firing on migrants @NewsHour @NickSchifrin