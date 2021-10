"Snaží se přijít na to, jak zaplatit za letenku, benzín, nebo lístek na vlak, mohou potřebovat hotel nebo jídla. (…) Musí si zařídit volno v práci, hlídání dětí. Může to být opravdový boj," uvedla Leahyová.

Brigid Leahyová z Planned Parenthood ve státě Illinois uvedla, že některé Texasanky za zákrokem zamířily až do jejího státu, který je vzdálen nejméně šest hodin cesty - od hranic ke hranicím více než 640 kilometrů.

Devatenáctiletá studentka Elaine Baijalová AP řekla, že pochodů za legalizaci potratů v 70. letech minulého století se účastnily její matka i babička. "Je smutné, že za svá práva musíme bojovat i o 40 let později. Ale je to tradice, ve které chci pokračovat," dodala Baijalová.

Zastánci práva na potrat se nyní obávají, že nejvyšší soud, kde mají většinu šest ku třem konzervativci, by mohl toto rozhodnutí zakládající precedent zrušit.

Protestující ve Washingtonu pochodovaly k budově amerického nejvyššího soudu, který zasedne v pondělí. Soudci budou mimo jiné rozhodovat o případu v Mississippi, který by mohl zvrátit přelomový verdikt z roku 1973 v kauze Roeová versus Wade. Rozhodnutí tehdy de facto povolilo potraty v celých USA až do chvíle, kdy je plod schopen přežít mimo dělohu.

Ve Washingtonu, texaském Austinu a dalších amerických městech dnes vyšly do ulic demonstrantky při pochodech za práva žen na potrat. Tisíce žen se před největším z pochodů v americké metropoli sešly před Bílým domem, dav více než tisíce lidí demonstroval i před budovou Kapitolu v Texasu proti nedávno zavedenému přísnému omezení potratů, napsaly agentury AP a Reuters.

