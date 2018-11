Amerika se obává muslimského probuzení na Blízkém východě, tvrdí Chameneí

/ROZHOVOR/ Teprve pátým předsedou Senátu (Petr Pithart byl zvolen dvakrát) se před deseti dny stal Jaroslav Kubera z ODS. Patří k nejzkušenějším českým politikům. V čele Teplic byl 24 let, v horní komoře zasedá 18 let. Patří mezi vzácný druh veřejných činitelů, kteří nejen tvrdí, že politika a podnikání se nemají míchat, ale také to striktně dodržuje.