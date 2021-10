Cruz se k masové vraždě přiznal už krátce po střelbě, která městem na jihovýchodě Floridy otřásla 14. února 2018. Ze střední školy, kde střílel, byl nyní 23letý muž o rok dříve z kázeňských důvodů vyloučen. Kromě 17 vražd je obžalován také z dalších 17 pokusů o vraždu, a to za každého zraněného.

V soudní síni se dnes vyjádřil ke své vině za přítomnosti několika pozůstalých po obětech masakru, další dění prostřednictvím videokonference. Nejdříve musel zodpovědět dlouhou sérii otázek, které soudkyně Elizabeth Schererová pokládala kvůli potvrzení, že je Cruz mentálně způsobilý zapojit se do soudního jednání. To, že přizná vinu, se očekávalo, neboť jeho právníci takovýto postup avizovali minulý týden.

Prokuratura pro něj požaduje trest smrti. O tom, zda jej Cruz dostane, anebo půjde na doživotí za mříže, rozhodne 12 porotců. Soudkyně Schererová plánuje podle AP příští měsíc začít s prověřováním kandidátů, samotný výběr porotců, který je v USA považován za začátek soudních procesů, je pak na programu od 4. ledna. Po sestavení poroty bude možné zahájit prezentaci argumentů.

Útok na střední škole v Parklandu je jednou z nejtragičtějších masových střeleb v USA za poslední roky. Cruz tehdy za sedm minut řádění s poloautomatickou puškou AR-15 zabil podle vyšetřovatelů 14 studentů a tři zaměstnance.

"Toho, co jsem udělal, velmi lituji," řekl dnes v soudní síni obžalovaný. "Někdy nemůžu se sebou samým žít," pokračoval. Zároveň řekl, že by si přál, aby o jeho osudu mohli rozhodovat přeživší krvavého útoku. Příbuzní obětí podle AP při jeho slovech nesouhlasně kroutili hlavami, některým do očí vyhrkly slzy.

"Dnes jsme viděli chladného a vypočítavého zabijáka, jak se přiznává k vraždě mé dcery a 16 dalších nevinných obětí," komentoval dění v soudní síni Tony Montalto. Bývalý student Anthony Borges, který byl v únoru 2018 vážně zraněn, zase uvedl, že přijímá Cruzovu omluvu, ale že rozsudek nad ním vynášet nemůže. "To rozhodnutí není na mně. Moje rozhodnutí je stát se lepším člověkem a změnit svět pro všechny děti. Nechci, aby se tohle stalo komukoli jinému," řekl.