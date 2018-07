Ameriko, važ si spojenců. Tolik jich nemáš, vzkázal Tusk před summitem Trumpovi

Prezident USA Donald Trump minulý týden vyčítal dalším členům NATO, že neutrácejí dostatek peněz za svou obranu. Na to zareagoval mimo jiné i předseda Evropské rady Donald Tusk, jenž prohlásil, že Trump kritizuje Evropu téměř denně. Dodal také, že EU do defenzívy vložila více peněz než Rusko a zhruba stejně jako Čína.

Oba muži se setkají na středečním a čtvrtečním summitu NATO v Bruselu, kterého se účastní také český prezident Miloš Zeman, předseda vlády Andrej Babiš a ministr vnitra i dočasný ministr zahraničních věcí Jan Hamáček. Donald Trump se skrze svého tiskového mluvčího Hogana Gigleye už minulý týden nechal slyšet, že na jednání hodlá všem členům aliance důrazně připomenout, že Spojené státy nejsou „světové prasátko“.

„Prezident přijde na setkání s tím, že bude myslet na ochranu amerických občanů a soudržnost s našimi partnery a spojenci. Jak už ale řekl mnohokrát předtím, Amerika je často pokládána za světové prasátko. A to musí skončit,“ sdělil Gigley novinářům.



Na tato slova reagovali zástupci několika evropských států a naposledy se vyjádřil také předseda Evropské rady Donald Tusk. Ten uvedl, že Trump podle něj kritizuje Evropu až příliš často. „Drahá Ameriko, važ si svých spojenců. Zas tolik jich nemáš,“ prohlásil.

Dodal také, že lepšího spojence než EU mít USA nemůže, což Evropa prokázala například v bojích v Afghánistánu po útocích na Světové obchodní centrum v New Yorku v září 2001. Tusk navíc doufá, že prezident nebude jeho výrok zpochybňovat, neboť Evropa, na rozdíl od Ruska a Číny, skutečně investuje do vlastní bezpečnosti.



Nejmenovaní zástupci NATO se podle britské BBC obávají, že ačkoli i dřívější prezidenti Spojených států tlačili na větší výdaje do obrany, Trumpova slova by mohla ohrozit jak morálku, tak i budoucnost celé aliance, což by nahrálo do karet Vladimiru Putinovi a jeho údajným pokusům o destabilizaci Západu.

Hlavy Evropské komise, Evropské rady a NATO přitom v úterý podepsaly deklaraci, v níž se zavazují, že spolupráci v otázce obrany chtějí posilovat. Hlavními body jsou především boj proti terorismu či zvýšení odolnosti vůči chemickým, biologickým či nukleárním hrozbám.



„Jsme pyšní na to, co jsme dokázali, ale můžeme dokázat i více,“ stojí v deklaraci, kterou kromě Tuska podepsali i Jean-Claude Juncker (předseda Evropské komise) a Jens Stoltenberg (tajemník NATO).



Trump reagoval s tím, že se věci na summitu snad podaří urovnat. „NATO se k nám nechová fér, protože my platíme až příliš mnoho a další země zase příliš málo, ale snad to spolu vyřešíme. Všechny země budou spokojené,“ řekl novinářům.