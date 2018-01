Ameriku sužuje tuhá zima. V New Yorku bylo nejchladněji za sto let

"Co se to sakra v této zemi děje? Proč je oficiální policejní web v arabštině?" dotázala se na svém Twitteru poslankyně a místopředsedkyně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) Beatrix von Storchová. Podle ní by se měla policie snažit "zklidnit barbarské, hromadně znásilňující hordy muslimských mužů". Čelí vyšetřování kvůli šíření nenávisti.