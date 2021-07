Nechybělo málo a příběh Titaniku by se zopakoval. Před pětašedesáti lety se potopil italský zaoceánský parník Andrea Doria. I když se většina lidí na palubě nakonec zachránila, 46 pasažérů zemřelo. Potopení lodě dodnes patří k největším neštěstím na moři.

Pýcha italského loďství, parník Andrea Doria, potápějící se 26. července 1956 dopoledne do mořských hlubin. Autor fotografie Harry Trask za tento snímek získal prestižní Pulitzerovu cenu. Potopení parníku bylo dobře zkoumentováno. | Foto: Wikimedia Commons, Harry Trask, Boston Evening Traveller, volné dílo

Předtím jsem moře miloval. Teď ho nenávidím. Taková slova řekl příteli italský kapitán Piero Calamai. Byl zkušeným mořským vlkem, námořníkem oceněným vysokými státními vyznamenáními za zásluhy v obou světových válkách. To, co ho nakonec natrvalo odválo na pevninu, nebyla bojová operace. Naopak, byla to plavba, jenž měla být radostnou a bezstarostnou cestou z jednoho kontinentu na druhý. Jenže 25. července 1956 se zaoceánský parník Andrea Doria, kterému Calamai velel, střetl s jinou lodí. Výsledkem nehody bylo jednapadesát mrtvých, z toho 46 na parníku. A nad luxusním plavidlem se po několika hodinách navždy zavřela hladina.