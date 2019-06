Pokud chci něco změnit, je lepší být premiérem než prezidentem. To si zřejmě někdy minulý rok řekl tehdejší slovenský prezident Andrej Kiska, když oznámil, že už nebude kandidovat na post hlavy státu, ale založí si svoji politickou stranu.

Od té doby vysílal Kiska různé signály, jak by mohla vypadat, co bude mít za program, do jaké části slovenské politické scény bude směřovat. Už několik dní, díky billboardové kampani, byl také na Slovensku známý nový název strany „Za lidi“ (ZL). Jasné bylo také to, že se bude jednat o uskupení, které bude konkurovat většině dnešní opozice.

Všechny tyto předpoklady naplnila včerejší tisková konference, na níž, netradičně v Banské Bystrici, Kiska svůj projekt představil.

„Potřebujeme vrátit Slovensko zpět lidem. My tu stojíme proto, abychom udělali vše proto, aby se tak stalo,“ prohlásil včera Kiska při představování svého uskupení. Jasně se tím vymezil vůči současné vládní koalici v čele se Směrem expremiéra Roberta Fica. Právě s ním vedl téměř celých pět let Kiska nelítostný politický souboj, z něhož vyšel demisí Fica loni na jaře vítězně.

Kiska také dodal, že jeho strana není uskupením, které by zakládal sám pro sebe. „Není to strana jednoho člověka, ale nejlepší tým pro Slovensko,“ uvedl exprezident. Jádro jeho strany tvoří úspěšní starostové a primátoři slovenských měst, ale je v něm i bývalý slovenský velvyslanec při NATO Tomáš Valášek nebo bývalá europoslankyně a právnička Jana Žitňanská i několik členů jeho dosavadního prezidentského týmu.

Lídr opozice? Uvidí se

Problémem nové strany ale je, že prostor na opozici se v posledních měsících velmi zahustil. Novým lídrem protivládních sil se stala dvoukoalice Progresivní Slovensko – Spolu (PSS). Její kandidátka Zuzana Čaputová vyhrála prezidentské volby a PSS zvítězilo i v květnových volbách do europarlamentu.

PSS i další strany opozice jsou sice nakloněny spolupráci s Kiskou, ale odmítají mu jen tak přenechat vůdcovství opozice. „Poměříme se, kdo bude silnější, a pak můžeme jednat,“ uvedl jeden z lídrů PSS Miroslav Beblavý .

Kiska a jeho strana ZL může však mít brzy ještě jeden velký problém. A to, že exprezident může být obviněn policií z daňového úniku, který se týká výdajů na prezidentskou kampaň před pěti lety. I když existuje podezření, že vyšetřování se vede na vládní objednávku, je to pro další politické angažmá Kisky jistá překážka.