Andrej Kiska: Značka Československo vzbuzovala respekt

Maximální teploty v příštím týdnu budou zpočátku od pěti do devíti stupňů Celsia, později se mírně oteplí asi na 12 stupňů. V závěru listopadu už průměrná minimální teplota spadne pod nulu. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Celkově by následující čtyři týdny měly být teplotně průměrné.