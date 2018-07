Andreji, zvu tě do Říma. Probereme migraci, píše Babišovi italský premiér

Italský premiér Giuseppe Conte pozval českého premiéra Andreje Babiše na návštěvu Itálie. V otevřeném dopise jej upozornil na to, že Itálie sama migrační krizi nezvládne. Reagoval tak skutečnost, že Babiš odmítl jeho žádost o pomoc se skupinou 450 migrantů. Některé evropské země však Itálii pomoc nabídly.

Conte na Babišova slova reagoval otevřeným dopisem. „Nevydali jsme se na cestu do pekel, ale zvolili jsme cestu legality a společné odpovědnosti,“ napsal Ital českému premiérovi.

„Kdo vstoupí do evropské země, vstoupí do Evropy. A nikdo z nás si nemůže myslet, že to zvládne sám! Promluvme si, milý Andreji. Zvu Tě do Říma, jestli chceš, abychom probrali italský návrh na evropský přístup k migraci,“ zakončil dopis italský premiér. Informovala o tom agentura ANSA.

K pozvánce do Říma se Babiš zatím nevyjádřil.

Conte totiž před několika dny požádal všechny členské země EU, zda by mu s přijíždějícími migranty nepomohly. „V souvislosti s tím, že Itálie je vždy frontovou linií při záchraně životů na moři, vás žádám, zda byste nemohli převzít zodpovědnost za řešení otázky migrace,“ prosil Conte.

Jeho žádost vyslyšely Francie, Malta, Německo, Španělsko a Portugalsko, každá tato země přijme 50 lidí.

Jednou ze zemí, které přímou pomoc výslovně odmítly, je Česko. „Byla by to cesta do pekel,“ citoval v pondělí server BBC slova českého premiéra Andreje Babiše (ANO).

"Jediné řešení je zastavení migrace. Jenom by to motivovalo pašeráky lidí," uvedl dříve Babiš pro Českou televizi. "Jsme připraveni pomoci materiálně, například vyslat do Itálie naše policisty," dodal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Pomoc s navrácením běženců odmítla i Libye. „Ne, nebudeme přijímat žádné ilegální migranty, kteří již byli zachráněni záchrannou lodí,“ uvedla libyjská pobřežní stráž pro agenturu Reutres.