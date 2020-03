"Naše solidarita, náš rozum, city jednoho k druhému jsou podrobeny zkoušce a já si přeju, abychom v této zkoušce obstáli," uvedla kancléřka. Obyvatele vyzvala, aby brali ohledy na starší a nemocné, u kterých je vyšší riziko těžkého průběhu nemoci COVID-19.

"Virus dorazil do Evropy, je tu, to musíme všichni pochopit," zdůraznila předsedkyně německé vlády. Nyní je podle ní hlavním úkolem šíření viru bránit, zpomalit ho, a zajistit tak, "abychom nepřetížili zdravotnický systém". "Není to tak, že by bylo jedno, co děláme, není to všechno marné… jde o to, abychom získali čas," zdůraznila Merkelová.

Kancléřka vyjádřila solidaritu s Itálií, která je s více než 10.000 nakaženými nejpostiženější evropskou zemí. Žádná podobně drastická opatření proti šíření koronaviru, jaká platí v této jihoevropské zemi, ale kancléřka na tiskové konferenci neoznámila. Německá vláda je podle ní přesvědčená, že uzavírání hranic není "přiměřenou odpovědí" na výzvy, kterým Evropa kvůli koronaviru čelí.

Ministr zdravotnictví Jens Spahn se dnes vyslovil také proti plošnému uzavření škol v Německu. Vyzval ale obyvatele, aby se připravili na změny v každodenním životě, a ochránili tak sebe i své blízké. Omezit by měli podle něj například pozdrav podáním ruky.

Na doporučení Spahna některé spolkové země už v úterý zakázaly všechny akce pro více než 1000 lidí. K Bavorsku či nejlidnatější zemi Severnímu Porýní-Vestfálsku se dnes přidaly i Hamburk či Berlín.

Důsledky krize kolem koronaviru včetně těch hospodářských se podle Merkelové nyní dají jen těžko odhadnout. "Uděláme ale, co bude potřeba," řekla kancléřka. Podle agentury DPA připustila i to, že budou mít opatření kvůli koronaviru vliv na plánovaný rozpočet bez deficitu.

Ředitel Institutu Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler na tiskové konferenci zdůraznil, že Německo je stále "na počátku epidemie". V zemi s 82 miliony obyvatel je nyní přes 1200 nakažených koronavirem a tři mrtví. Třetí obětí nemoci COVID-19, kterou úřady potvrdily dnes, je pacient z okresu Heinsberg v Severním Porýní-Vestfálsku, kde už jeden 78letý člověk nemoci podlehl.

Poměr lidí, kteří v Německu nemoci COVID-19 podlehli, je ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi relativně nízký. V celosvětovém měřítku se počet lidí, kteří kvůli koronaviru zemřeli, odhaduje na 3,4 procenta. Přesný údaj je ale obtížné určit, ve statistikách totiž nejsou často zahrnuti všichni lidé, kteří se nakazili. Podle odborníků totiž infikovaní s mírnými příznaky často lékaře vůbec nevyhledají. Mezi odborníky se nyní hovoří o tom, že by na nemoc COVID-19 mohlo umírat jedno až dvě procenta nakažených.