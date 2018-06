Angela Merkelová se bude poprvé od svého znovuzvolení zpovídat spolkovému sněmu

Německá kancléřka Angela Merkelová dnes poprvé od svého znovuzvolení předstoupí před spolkové poslance a bude čelit jejich otázkám. Tento postup se stal součástí koaliční dohody, která pomohla Merkelové sestavit vládu. Podmínkou totiž bylo, že se kancléřka nejméně třikrát do roka dostaví do Bundestagu, kde bude podrobena poslaneckému "výslechu".

V rámci středečního zasedání spolkového sněmu je na otázky pro Merkelovou vyčleněno třicet minut. Předcházet jim bude krátký projev kancléřky týkající se nadcházejícího summitu G7. K němu se budou pravděpodobně vztahovat i první otázky, další by se měly týkat ranní schůze vlády, konkrétně toho, zda byla ustavena nová komise pro německou budoucnost bez uhlí, a dále změn plateb zdravotního pojištění.

Pak bude nejspíš následovat další kolo otázek, jež bude moderovat předseda spolkového sněmu Wolfgang Schäuble, který ve druhé a třetí vládě Merkelové vykonával funkci ministra financí. Informuje o tom agentura DPA.

Ačkoli opoziční poslanci nové pravidlo uvítali, tvrdí, že s s ním mělo jít ještě dál. "Je dobré, že vznikla tato setkání s kancléřkou, kdy dobrovolně odpovídá na otázky. Ale to nestačí. Abychom mohli vládní kroky opravdu účinně hodnotit, žádáme o to, abychom mohli kancléřku předvolat k dotazování i tehdy, kdy se jí to nelíbí," uvedl pro DPA Marco Buschmann z liberální FDP.