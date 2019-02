„Máte absolutní právo nebýt bez státní příslušnosti a způsob, jakým s vámi bylo zacházeno, je ostuda nás všech,“ prohlásila Jolie k uprchlíkům během návštěvy tábora Kutapalong v Bangladéši, který je největším uprchlickým táborem na světě. „Na této situaci je nejtragičtější, že nemůžeme říct, že by jí nepředcházely varovné signály.“

Vyslankyně OSN reportérům sdělila, že se setkala s řadou Rohingů, se kterými v Myanmaru „zacházeli jako s dobytkem“. „Včera jsem se setkala se ženou, která se stala obětí znásilnění. Řekla mi ‚museli byste mě zastřelit tady na místě, než bych se do Myanmaru vrátila‘,“ popsala.

"To the Rohingya refugees, I want to say I am humbled and proud to stand with you today." Statement by our UNHCR Special Envoy Angelina Jolie, in Kutupalong refugee settlement, Bangladesh https://t.co/O21y4h4d9z

„Vyzývám úřady v Myanmaru, aby projevily skutečnou snahu, která je potřeba k ukončení série násilností a zlepšení podmínek pro všechny obyvatele Rakhinského státu včetně Rohingů,“ prohlásila Jolie.

Filmová hvězda, která se dlouhodobě zasazuje v boji za lidská práva, navštívila tábor v souvislosti s chystaným projektem Organizace spojených národů (OSN) na podporu Rohingů. Lidem, kteří museli uprchnout před násilím ze strany myanmarských ozbrojených složek, chce UNHCR podle agentury Reuters poskytnout pomoc ve výši 920 milionů dolarů, v přepočtu téměř 21 miliard korun.

"The Rohingya crisis is emblematic of a much wider problem.



"But it is also a powerful example of what happens when people around the world, and across societies, come together in response to a cause greater than themselves."



- Angelina Jolie in Bangladesh pic.twitter.com/hdgRHIMTUh