Ani drogy, ani alkohol. Hvězdný kuchař Bourdain byl při sebevraždě "čistý"

„Žádné známky narkotik, toxických produktů, léků nebo i alkoholu,“ prohlásil prokurátor Christian de Rocquigny pro agenturu Reuters. Dodal také, že sebevražda zřejmě nebyla nikterak plánovaná.

Bourdain, jenž proslul především kulinářským pořadem Parts Unknown na americké stanici CNN, byl nalezen oběšený v pokoji ve francouzském Kayserbergu. Jeho tělo našel jeho přítel Éric Ripert.



Pozoruhodný život muže, jenž začínal s mytím nádobí v newyorských restauracích, aby později mimo jiné večeřel v luxusních vietnamských podnicích s bývalým prezidentem USA Barrackem Obamou, skončil během natáčení jedné z dalších epizod oblíbeného pořadu.

CNN mourns the loss of Anthony Bourdain. If you or someone you know needs help, please call the National Suicide Prevention hotline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/bpFEOuN8Un