Belgičané, Britové, Francouzi, Rakušané, Nizozemci. Ve vězeních na severu Sýrie, kam se dostali jako zajatci v závěrečné fázi likvidace Islámského státu, jsou jich stále stovky, možná i tisíce. Bojovníci teroristického uskupení Islámský stát (ISIS), kteří mají často občanství některé ze západních zemí.

Odhaduje se, že v letech, kdy byl ISIS na vrcholu moci, bojovalo v jeho řadách na čtyřicet tisíc zahraničních bojovníků z více než stovky států z celého světa, včetně západní Evropy.

Velkou část z těch, kteří se vzdali v závěrečné fázi likvidace IS, zadržely kurdské syrské milice. Ty při likvidaci zbytků ISIS dostaly na starost pozemní operace v severovýchodní části Sýrie.

Syrské Kurdy ale ze severu země vytlačila v minulých dnech turecká invaze, v rámci níž padly Ankaře do rukou také stovky vězněných islamistických bojovníků. A Turecko dalo v těchto dnech velmi jasně najevo, že to poslední, co chce, je starat se o tyto vězněné teroristy. Zvláště když mnozí z nich mají občanství některého ze států EU. „Nejsme hotel pro členy ISIS, ať už pocházejí z jakékoli země,“ uvedl pro deník Daily Sabah turecký ministr vnitra Süleyman Soylu.

Podle ministra nemohou evropské státy čekat, že zbaví členy teroristické organizace ISIS občanství a Turecko bude muset tyto vězně převzít. „Je to neakceptovatelné a nezodpovědné,“ uvedl Soylu. Pošleme zadržené bojovníky ISIS do jejich zemí,“ dodal ministr.

Popraví je Irák?

Podobně jako Turecko hrozily unijním státům i USA, když ještě jejich jednotky ovládaly spolu s Kurdy celý sever Sýrie. „Porazil jsem chalífát. Když jsem přišel, chalífát byl všude. Porazil jsem chalífát, ISIS a nyní máme tisíce válečných zajatců, bojovníků ISIS, kteří jsou válečnými zajatci, a my žádáme země, ze kterých pocházejí… země Evropy, žádáme je, aby si tyto válečné zajatce vzaly zpět,“ vyzval Trump země EU v září.

Jenže převézt své občany zpět do vlasti, tam je soudit na základě zákonů, které nepředpokládají za pouhou účast v bojích na straně ISIS drakonické tresty, tomu se země EU chtějí vyhnout.

Západní diplomaté proto vyjednávají hlavně s Irákem, aby soudil zajaté bojovníky ISIS na základě svých zákonů. Většině zajatců z řad ISIS vyměřují irácké soudy nejvyšší tresty.



Evropští islamisté



V řadách teroristů Islámského státu (ISIS) bojovalo asi pět tisíc lidí s občanstvím některého z unijních států. Nejvíce jich bylo z Dánska, Belgie, Nizozemska, Německa, Velké Británie, Francie a Rakouska.

Nejméně třetina z nich se vrátila do svých domovských zemí už před více než dvěma roky. Část ale bojovala v řadách ISIS až do konce a několik set jich bylo v závěrečných bojích zajato.